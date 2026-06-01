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Endrick almoça junto com esposa em shopping no Rio de Janeiro

Atacante da Seleção Brasileira aproveitou folga na Barra da Tijuca

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
17:42
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Endrick
imagem cameraEndrick e Gabriely Miranda esperam chegada de primeiro filho (Foto: Reprodução)
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O atacante Endrick, de 19 anos, e a esposa Gabriely Miranda, de 23, foram vistos em um restaurante do Village Mall nesta segunda-feira (1). O casal almoçou no estabelecimento localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia seguinte ao da vitória da Seleção Brasileira sobre o Panamá, por 6 a 2, no Maracanã.

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O jogador da Seleção Brasileira aproveitou o dia de descanso ao lado da companheira. Gabriely está grávida do primeiro filho do casal. Durante a refeição, os dois conversaram de forma tranquila e atraíram a atenção de pessoas que circulavam pelo local.

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A aparição aconteceu poucos dias antes do início da Copa do Mundo 2026. O atacante está no Rio de Janeiro como parte da preparação da Seleção Brasileira para o Mundial.

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A equipe nacional venceu o Panamá por 6 a 2 no amistoso preparatório. Endrick participou da partida, tendo entrado no segundo tempo. Embora não tenha marcado gols pela equipe comandada por Carlo Ancelotti, o atacante foi um dos destaques da goleada.

Endrick está na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Endrick está na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Seleção na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6). A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho.

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Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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