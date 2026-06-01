Embarque da Seleção rumo à Copa do Mundo terá transmissão ao vivo; veja aeronave

O embarque da Seleção Brasileira para os Estados Unidos será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (1º), a partir das 21h (de Brasília), pelo perfil oficial da companhia aérea Azul nas redes sociais. A cobertura mostrará a saída da delegação rumo ao país que servirá de base para a equipe durante a Copa do Mundo, em uma aeronave fretada no exterior pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e adesivada pela empresa.

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A transmissão via "Instagram" acompanhará os bastidores do embarque dos jogadores, integrantes da comissão técnica e demais membros da delegação diretamente da área reservada do aeroporto.

Seleção embarca em avião especial

Patrocinadora da Seleção Brasileira, a Azul preparou uma operação especial para a viagem. A aeronave fretada pela CBF recebeu adesivação com a marca da companhia, além de ambientação interna voltada à viagem da delegação.

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Antes da decolagem, a companhia organizará uma recepção na porta da aeronave. Tripulantes da Azul formarão um corredor para cumprimentar os integrantes da delegação e desejar boa sorte à equipe antes da partida para os Estados Unidos.

O Lance! apurou que era desejo da CBF viajar em uma aeronave com 95 assentos executivos, modelo que não é utilizado no Brasil. Desta forma, a entidade alugou um avião no exterior. A Azul, por sua vez, fez adesivagem da aeronave, enquanto os jogadores e membros da comissão técnica receberão kits de viagem disponibilizados pela empresa.

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Exterior e interior do avião que levará a Seleção Brasileira aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo (Foto: Azul/Divulgação)

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