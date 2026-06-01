VÍDEO: Neymar é ovacionado e causa alvoroço na saída da Seleção do hotel
Jogador atende fãs no Hotel Hilton, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro
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Durante a saída dos jogadores da Seleção Brasileira do Hotel Hilton, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (1º), Neymar causou comoção ao parar para falar com os torcedores. Um dos últimos a deixar o interior do hotel, o astro se direcionou à massa de brasileiros antes de entrar no ônibus e foi ovacionado. Para evitar tumulto, os seguranças precisaram conter a torcida, evitando a derrubada das grades que separavam a área de circulação dos atletas. Assista ao vídeo acima.
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O Brasil disputou o último amistoso em solo brasileiro antes da viagem para os Estados Unidos no domingo (31), quando venceu o Panamá por 6 a 2 no Maracanã. Os jogadores se reapresentaram ao Hotel Hilton por volta das 16h (de Brasília) desta segunda e tinham a chegada à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcada para as 18h. De lá, sairão às 20h rumo ao Aeroporto do Galeão, de onde pegam o voo para a América do Norte.
No país norte-americano, o elenco de Carlo Ancelotti fará uma série de treinamentos e jogará o último amistoso antes do Mundial, contra o Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A estreia na Copa será no dia 13, contra Marrocos.
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Lesionado, Neymar viu amistoso do banco
Enquanto trabalha na recuperação de lesão na panturrilha direita, com prazo de duas a três semanas, Neymar assistiu à goleada do Brasil sobre o Panamá direto do banco de reservas. O astro fez questão de prestigiar os companheiros e comemorou cada um dos gols.
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