Os jogadores da Seleção Brasileira chegaram a um hotel na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, por volta das 16h (de Brasília), para se apresentarem no local. Depois, a deleção passará pela sede da CBF, no início da noite desta segunda-feira (1°) antes do embarque rumo aos Estados Unidos.

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Torcedores aguardam a chegada dos jogadores da Seleção Brasileira ao hotel

Sob gritos e incentivos dos cerca de 60 torcedores presentes no local, Vini Júnior, Danilo, Lucas Paqueta, entre outros, desembarcaram e se juntaram ao restante da deleção brasileira, que embarca nesta noite para a disputa da Copa do Mundo partindo do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) rumo a Nova Jersey.

No domingo (31), o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 no Maracanã, na despedida do time com o torcedor brasileiro antes da disputa do Mundial. O time titular foi para o intervalo com uma vitória parcial de 2 a 1, e finalizou o amistoso com uma goleada. Vini Júnior, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos balançaram as redes.

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Torcedores aguardaram Seleção no hotel

Cerca de 60 torcedores aguardaram a chegada dos jogadores da Seleção Brasileira a um hotel. No local, os seguranças cercaram o local para que ninguém invadisse o espaço de desembarque.

A reportagem contou cerca de 20 motos no local, além de cinco viaturas da Polícia Rodoviária Federal, que farão a escolta da saída da Seleção até a sede da CBF. A expectativa é de que haja um "AeroBra", com torcedores apoiando a delegação nos arredores do Galeão.

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Foto: Leonardo Bessa / Lance!