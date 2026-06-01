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Casimiro responde campanha da Globo sobre Copa do Mundo

CazéTV transmitirá os 104 jogos do torneio

Lourenço Cavanellas Rebello
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
16:21
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logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
imagem cameraCasimiro respondeu a Globo (Foto: Reprodução)
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O comunicador Casimiro Miguel respondeu a campanha feita pela Globo nos dias que antecedem a Copa do Mundo. O sócio da LiveMode, empresa de mídia responsável pela CazéTV, devolveu a ação da concorrente ao longo da transmissão do jogo entre Cruzeiro e Fluminense pelo Brasileirão.

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Em disputa frequente por audiência nos últimos anos com os principais eventos esportivos do Brasil e do mundo, as empresas já iniciaram a batalha para a Copa. Nas semanas que antecedem o início da competição na América do Norte, a Globo passou a divulgar, em seus intervalos comerciais e redes sociais, vídeos e publicações com parte da equipe que estará na cobertura do Mundial. O material ironiza a CazéTV por conta do delay (atraso na transmissão) presente nos serviços de streaming.

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Na maioria das divulgações, a estratégia tem sido incentivar a utilização de antenas digitais para evitar o atraso nas transmissões, um dos problemas apontados pelos internautas que acompanham pelo Youtube.

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Campanha da Globo sobre antenas digitaios para evitar o delay na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Globo)
Campanha da Globo sobre antenas digitaios para evitar o delay na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Globo)

A resposta de Casimiro para a Globo

Em diálogo com o narrador Luis Felipe Freitas durante a transmissão de Cruzeiro e Fluminense no útimo domingo (31), Casimiro se referiu a campanha da Globo, argumentando que mesmo que o público compre a antena digital, não garantirá acesso a todos os jogos da Copa do Mundo. A CazéTV será a única emissora com os 104 jogos que serão disponibilizados de forma gratuita no YouTube.

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— Dou uma boa noite pro pessoal de casa. É sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês. Brasil jogando, Campeonato Brasileiro vai rolar, último jogo de Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo... — iniciou Casimiro.

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— Chegou rápido, hein? Esse negócio de Copa do Mundo. Quando nós anunciamos teve muita gente que duvidou — disse Luis Felipe Freitas

— Rapaz! Já comprou sua antena? Não?! Sintoniza na CazéTV! É, tem gente que vai comprar antena não vai achar o jogo, hein? — finalizou o comenarista.

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