A Seleção Brasileira vive nesta segunda-feira (1º) os últimos compromissos em solo nacional antes da disputa da Copa do Mundo. Os 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti têm chegada prevista à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca, às 18h (de Brasília), onde participarão de atividades internas antes do embarque para o aeroporto, marcado para as 20h.

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Os atletas deixarão o hotel da delegação às 17h30 e acessarão a sede da entidade por uma entrada lateral. A partir dali, percorrerão a pé o trajeto até a recepção, transformado especialmente para marcar o início da caminhada rumo ao Mundial.

A CBF preparou uma ambientação temática para receber os jogadores. As cores verde e amarela dominam os espaços internos da sede, que recebeu fitas decorativas espalhadas pelo teto e elementos visuais voltados à Copa do Mundo. Funcionários da confecção também trabalham utilizando camisas especiais alusivas ao torneio.

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O principal destaque da decoração está no percurso reservado aos atletas. O caminho interno entre o acesso lateral e a recepção foi transformado em uma espécie de passarela, iluminada por luzes que alternam entre as cores verde e amarela. O espaço servirá como cenário para a chegada dos convocados e para os registros oficiais da entidade.

Logo na entrada da sede, outro elemento chama atenção. Um mural exibe os nomes dos 26 jogadores chamados por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo, reforçando o clima de contagem regressiva para a competição. Está prevista, ainda, a ida dos jogadores ao museu da CBF.

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Veja imagens da sede da CBF antes do embarque da Seleção

Sede CBF pronta para recepção dos jogadores da Seleção Brasileira antes de viagem à Copa do Mundo (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Mural com nomes dos convocados à Copa do Mundo na sede da CBF (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Funcionários da CBF arrumados para receber delegaão da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

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