Alcione explica erro em dupla com Belo na hora do Hino Nacional

Os cantores Belo e Alcione foram os responsáveis por cantar o Hino Nacional na partida entre Brasil e Panamá, no último domingo (31). Contudo, durante a performance, a dupla protagonizou um erro que não passou despercebido.

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A dupla teve dificuldades de coordenação durante a execução do hino no gramado do Maracanã. A apresentação gerou reações negativas nas redes sociais. Em resposta ao jornal "O Globo", Alcione explicou o motivo do ocorrido.

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De acordo com a cantora, a dupla enfrentou problemas técnicos ao interpretar o hino nacional brasileiro. A falha aconteceu no sistema de retorno de áudio. Desta forma, a base instrumental do hino chegava com atraso aos ouvidos dela e de Belo.

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O sistema de áudio apresentou delay durante a apresentação. O termo designa o atraso na transmissão do som que retorna ao cantor através dos monitores ou do sistema de som do estádio. O artista escuta a própria voz com frações de segundo de diferença em relação ao momento em que está cantando.

Rayan marcou seu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Seleção na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia na Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6). A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho.

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Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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