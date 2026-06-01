A Copa do Mundo vai começar no dia 10 de junho, e as emoções já estão à flor da pele. Antes da bola rolar oficialmente, o supercomputador da OPTA apontou suas previsões para o torneio, com a Seleção Brasileira fora do top-5.

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A Espanha lidera o ranking de favoritos ao título da Copa do Mundo. O time de Luis de la Fuente, estrelado por Lamine Yamal, venceu em 16,1% dos cenários simulados pelo sistema.

A França de Mbappé aparece na segunda posição, com 13% de chances de conquistar o troféu da Copa do Mundo. Inglaterra e Argentina, atual campeã mundial, completam o grupo de principais candidatas. Cada uma dessas seleções registrou mais de 10% de probabilidade de título nas simulações realizadas.

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Portugal ocupa a quinta colocação nas projeções do sistema. Brasil e Alemanha aparecem na sexta e sétima posições. A Holanda figura no oitavo lugar da lista. As quatro primeiras seleções do ranking se distanciam das demais participantes. O histórico e o potencial atual dos elencos dessas equipes as colocam em posição de vantagem nas análises estatísticas.

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O modelo matemático apresenta resultados desfavoráveis para as nações organizadoras. O sistema classifica como "muito improvável" que Estados Unidos, México ou Canadá conquistem o título da Copa do Mundo em casa.

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Taça da Copa do Mundo (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Alemanha goleia, e anfitriões vencem amistosos para a Copa do Mundo; veja resultados

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou na reta final. No último fim de semana, seleções espalhadas por diferentes continentes deram início aos últimos ajustes antes do torneio.

Em sua despedida do país antes da viagem para a Copa do Mundo, o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2. Apesar de encontrar dificuldades em parte da partida, a Seleção deslanchou na etapa final e transformou um confronto equilibrado em goleada. O amistoso serviu como mais um passo na construção da equipe que buscará o hexacampeonato. Antes da estreia diante do Marrocos, em 13 de junho, os brasileiros ainda terão compromissos contra Egito, no próximo sábado. O Brasil está no Grupo C e vai enfrentar, além do Marrocos, Haiti e Escócia.

A seleção escocesa, justamente uma das adversárias do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, também esteve em ação. Em Glasgow, o time comandado por Steve Clarke derrotou Curaçao por 4 a 1.

Jogando em Mainz, os alemães venceram a Finlândia por 4 a 0 em seu penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. O destaque da partida foi Deniz Undav. O atacante do Stuttgart marcou dois gols e ainda deu assistência para Florian Wirtz balançar as redes.

Outro país-sede, o México, também mostrou força. No Rose Bowl, em Los Angeles, os mexicanos dominaram a Austrália e venceram por 1 a 0.

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Entre as seleções europeias, a República Tcheca vive um momento especial. Após duas décadas de ausência, o país voltará a disputar uma Copa do Mundo. Sua única participação ocorreu em 2006, na Alemanha. No amistoso deste fim de semana, os tchecos derrotaram Kosovo por 2 a 1 graças a uma atuação inspirada de Adam Hlozek.