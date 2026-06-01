João Fonseca agita debate após vitória em Roland Garros: 'Não serão'

João Fonseca fez história em Roland Garros mais uma vez, na tarde deste domingo (31), ao vencer Casper Ruud por 3 sets a 1. Nas redes sociais, o nome do tenista brasileiro ficou em alta entre amantes do esporte depois do duelo.

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Dois dias após a maior vitória da carreira, contra o sérvio Novak Djokovic, o carioca de 19 anos voltou a escrever um capítulo de glórias para o esporte brasileiro, agora sob a bênção do tricampeão Guga Kuerten, presente em um dos camarotes de Roland Garros. João Fonseca está nas quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez.

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Ao final da partida, um debate surgiu nas redes sociais: João já pode disputar com Alcaraz e Sinner? E no futuro? Veja o debate sobre o jovem tenista abaixo:

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João Fonseca celebra vitória contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Veja comentários sobre o brasileiro

Me gusta Fonseca, y lo veo creciendo. Creo le falta mejor toma de decisiones. Seguro va a seguir creciendo y en un futuro perfectamente podría plantarse ante Sínner y Alcaraz. Me gustó como jugó el 4to set contra Casper Rudd. Es por ahí João. — Eduardo (@Eduardo212628) June 1, 2026

Tradução sobre o brasileiro após vitória em Roland Garros: Eu gosto do João Fonseca, e o vejo crescendo. Acho que lhe falta uma melhor tomada de decisões. Tenho certeza de que ele vai continuar crescendo e no futuro poderia perfeitamente se plantar diante de Sinner e Alcaraz. Gostei de como ele jogou o 4º set contra Casper Ruud. É por aí, João.

João Fonseca y Rafael Jodar son esos dos que el tenis varonil necesitaba para competirle a Sinner y Alcaraz



Por fin el Big 2 se convertirá en Big 4 — Bruno Morett (@Bruno10MV) May 31, 2026

Daqui a 5 anos nem Sinner e muito menos Alcaraz serão capazes de segurar o João Fonseca.



Acho que o rival dele sairá da galera com a mesma idade dele. — SURRER NASSEREDDINE🐷🇮🇹💚🇱🇧🕊🇮🇱 (@Surrer) May 31, 2026

Daqui a 5 anos nem Sinner e muito menos Alcaraz serão capazes de segurar o João Fonseca.



Acho que o rival dele sairá da galera com a mesma idade dele. — SURRER NASSEREDDINE🐷🇮🇹💚🇱🇧🕊🇮🇱 (@Surrer) May 31, 2026

Como foi a vitória de João Fonseca em Roland Garros

A vítima da vez foi o incansável norueguês Casper Ruud (de 27 anos, 16º e ex-número 2 do ranking, duas vezes finalista em Paris), derrotado por 3 sets a 1, com parciais de 7/5, 7/6 (8), 5/7 e 6/2, em 3h55m.

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- Foi um jogo de xadrez hoje, fácil de identificar, mas muito difícil de colocar em prática. Ele é um cara muito inteligente, tem todos os golpes. Tive coragem e convicção nos momentos importantes - disse João Fonseca à ESPN, logo após a partida em Roland Garros.