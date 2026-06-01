Galvão Bueno elogia Seleção Brasileira, mas faz ressalva: 'Ficou evidente'

A Seleção Brasileira venceu o amistoso de despedida rumo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, neste domingo (31). Depois do duelo, Galvão Bueno analisou o desempenho do Brasil na goleada de 6 a 2 sobre o Panamá.

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O narrador do SBT apontou coisas positivas no time de Carlo Ancelotti, mas ressaltou que o adversário não é parâmetro.

— Foi uma despedida bonita da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Ficou evidente a enorme diferença entre os dois times. O Panamá é fraco, mas algumas coisas muito boas aconteceram. Vini Jr, no primeiro tempo, foi o grande nome, mas vamos pensar par frente. O time que iniciou deve ser o que vai começar a Copa com o Marrocos, entrando Marquinhos e Magalhães. Mas o segundo tempo foi muito legal de se ver. Muita gente pedindo passagem, principalmente Danilo, do Botafogo, e Igor Thiago - analisou Galvão Bueno depois do jogo da Seleção Brasileira.

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Vini Jr comemora gol marcado pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Como foi o jogo da Seleção Brasileira diante do Panamá

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção Brasileira, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção Brasileira nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção Brasileira ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey. Grande vitória da Seleção Brasileira.