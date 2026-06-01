Atitude de torcida com Léo Pereira, do Flamengo, chama atenção: 'Diz muito'

No amistoso entre Brasil e Panamá, na noite deste domingo (31), uma atitude da torcida presente no Maracanã chamou atenção. Léo Pereira, do Flamengo, foi vaiado logo no começo da partida. Nas redes sociais, rubro-negros se irritaram com o ocorrido.

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Após um erro na saída de bola na área da Seleção Brasileira, Léo Pereira, do Flamengo, começou a ser vaiado por alguns torcedores no Maracanã. O mesmo aconteceu com o goleiro Alisson depois do primeiro gol do Panamá.

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Com show no segundo tempo, o Brasil goleou o Panamá por 6 a 2, com direito a golaços. Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram os gols da goleada da Seleção Brasileira.

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Nas redes sociais, entretanto, parte da Nação Rubro-Negra se irritou com as vaias recebidas por Léo Pereira, do Flamengo, no duelo entre Brasil x Panamá. Veja os comentários sobre a atitude abaixo:

Veja comentários sobre a atitude dos torcedores com Léo Pereira, zagueiro do Flamengo

Bizarro que enquanto a sul focou em vaiar Alexsandro, Léo Pereira, Danilo e Paquetá, a norte do Maracanã comemorou o gol do Rayan. Fala muito sobre o tamanho de cada torcida. E não tô falando de número de pessoas. — BrenoTommasi (@TommasiBreno) May 31, 2026

Seleção na qual a torcida precisa abraçar, tá é vaiando os cara, sem necessidade vaiar o Léo Pereira, puro clubismo, torcer contra o cara vestindo a camisa da seleção é muita burrice — JoangarcíaBR (@01joangarciaBR) May 31, 2026

Os burroes vaiando Léo pereira, sabemos q vcs tem raiva dele pq sozinho tem mais libertas q seus times, mas quando um jogador usa a camisa da seleção nao existe isso de vaiar ele pq é rival — Nick (@NicolyRodr11329) May 31, 2026

Léo Pereira não ajudou até agora mas também não atrapalhou, Alisson deu azar de um desvio da barreira, vai vaiar a troco do que? Pagar ingresso pra isso, fica em casa, eu em https://t.co/CXmDRWgbhN — ana (@annaligori) May 31, 2026

Como foi a goleada do Brasil

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção Brasileira, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção Brasileira nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

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Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção Brasileira ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey. Grande vitória da Seleção Brasileira.