Craque da Áustria sofre lesão e desfalca seleção na Copa do Mundo

A seleção da Áustria sofre uma grande baixa para a disputa da Copa do Mundo. O meio-campista Christoph Baumgartner ficará de fora do torneio devido a uma lesão muscular na coxa, sofrida durante o aquecimento em amistoso contra a Tunísia. A informação foi divulgada pela federação da Áustria após a realização de exames, nesta terça-feira, que avaliaram a gravidade e inviabilizaram a presença do atleta na competição.

continua após a publicidade

➡️Com lesão nas costas, William Saliba, da França, é dúvida para a Copa do Mundo

Baumgartner em ação pelo RB Leipzig, da Alemanha (Divulgação/RB Leipzig)

O corte é um duro golpe para os austríacos. Baumgartner, de 26 anos, é um dos principais destaques da Áustria, protagonismo que se justifica pela sua última temporada pelo Leipzig, da Alemanha. Foram 17 gols e oito assistências, totalizando 25 participações em gols em 37 partidas disputadas.

A importância de Baumgartner e a frustração por sua ausência foram citadas pelo técnico da Áustria, Ralf Rangnick, em comunicado oficial.

— É uma notícia muito amarga para Christoph e para toda a equipe. Ele é um jogador importante e uma personalidade central dentro do grupo. Agora, todo o nosso apoio está voltado para sua recuperação.

continua após a publicidade

➡️Áustria anuncia convocados para Copa do Mundo de 2026; veja lista

O desfalque de Christoph Baumgartner pode abalar o entusiasmo da Áustria, que está de volta à Copa do Mundo após 28 anos e se encontra no grupo J, ao lado da Argentina, Argélia e Jordânia. A estreia na competição acontece no dia 17 de junho, contra a Jordânia, em Santa Clara.

