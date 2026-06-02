Com brasileiros, Catar anuncia convocados para a Copa do Mundo

O técnico Julen Lopetegui, nesta terça-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção do Catar na Copa do Mundo de 2026. Na lista constam dois jogadores brasileiros: o zagueiro Lucas Mendes e o atacante Edmilson Junior. O Catar retorna ao maior palco do futebol mundial com uma missão de afirmação.

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Confira os convocados do Catar para a Copa do Mundo:

Goleiros

Mahmoud Abunada (Al-Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd) e Salah Zakaria (Al-Duhail);

Defensores

Ayoub Al-Alawi (Al-Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Al-Duhail), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi) e Sultan Al-Brake (Al-Duhail);

Meio-campistas

Assim Madibo (Al-Duhail), Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan), Ahmed Fathy (Pyramids), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Jassem Gaber (Al-Rayyan) e Mohamed Mannaj (Al-Shamal);

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Atacantes

Ahmed Al-Ganehi (Al-Gharaf), Ahmed Alaa (Al-Rayyan), Akram Afif (Al-Sadd), AlMoez Ali (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Tahsin Mohammed (Al-Duhail) e Youssef Abdulrazzaq (Al-Sadd).

Catar divulga lista de jogadores para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

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Depois de disputar sua primeira Copa do Mundo como país-sede em 2022, o Catar retorna ao torneio tentando provar que a evolução recente do futebol local vai além do investimento estrutural realizado nos últimos anos. Bicampeã asiática recentemente e cada vez mais competitiva no continente, a seleção catari aposta na manutenção da base e no entrosamento para tentar conquistar sua primeira vitória em Copas do Mundo.

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O Catar está no grupo B e estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra a Suíça, em Santa Clara. Na sequência, enfrenta o Canadá (18 de junho), em Vancouver, e encerra a fase de grupos diante da Bósnia e Herzegovina (24 de junho), em Seattle.

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