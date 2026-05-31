Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Áustria na Copa do Mundo 2026
Seleção irá encerrar jejum de 28 anos fora do torneio
- Matéria
- Mais Notícias
A espera foi longa, mas a Áustria finalmente está de volta à elite do futebol mundial. Foram 28 anos longe dos holofotes da Copa do Mundo, mas a seleção austríaca carimbou seu passaporte para a América do Norte com autoridade. O objetivo? Reviver as glórias do século passado e mostrar que a escola austríaca tem força para encarar qualquer gigante de igual para igual.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Suécia na Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo30/05/2026
- Seleção Brasileira
Seleção faz treino tático e encerra preparação na Granja Comary
Seleção Brasileira30/05/2026
- Copa do Mundo
Canadá anuncia convocados para Copa do Mundo 2026; veja lista
Copa do Mundo30/05/2026
Para você acompanhar a jornada de retorno do futebol austríaco, o Lance! apresenta o guia completo da equipe.
➡️ Canadá anuncia convocados para Copa do Mundo 2026; veja lista
🌍 Cenário: como a Áustria chega à Copa?
A Áustria chega ao Mundial de 2026 vivendo um momento de pura catarse coletiva. Foram cinco vitórias consecutivas no início das Eliminatórias da Uefa e uma classificação dramática, garantida com gol salvador de Michael Gregoritsch na última rodada em Viena. Inserida no Grupo J ao lado da atual campeã Argentina, Argélia e Jordânia, a equipe viaja confiante de que a forte mentalidade coletiva é o combustível ideal para avançar ao mata-mata e fazer história.
➡️ África do Sul divulga convocados para Copa do Mundo 2026; veja lista
📈 Melhor campanha em Copas
Embora pareça uma novidade para as gerações recentes, a Áustria possui história pesada no torneio. Sua melhor campanha aconteceu na Copa do Mundo de 1954, na Suíça, quando a equipe conquistou o terceiro lugar do planeta após vencer a rival Uruguai por 3 a 2 em uma campanha marcante. Antes disso, em 1934, já havia alcançado a quarta colocação.
⚽ Aposte nos jogos do Brasil e pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
✨ Fato curioso: "Wunderteam" que encantou o mundo
Nos anos 30, a Áustria dominava o cenário internacional com o apelido de Wunderteam (o Time Maravilhoso). Liderada por Matthias Sindelar, conhecido como o "Mozart do Futebol", aquela equipe revolucionou o esporte com passes curtos, movimentação constante e muita técnica, servindo de inspiração para o que décadas mais tarde viria a ser o "Futebol Total" da Holanda.
⚡ O cara do time: David Alaba
David Alaba é a personificação máxima do futebol austríaco moderno. O craque do Real Madrid é o líder do vestiário e a referência técnica em campo. Dono de uma polivalência rara, Alaba comanda a linha defensiva com elegância, dita o ritmo da saída de bola com lançamentos precisos e transmite a casca e a experiência necessárias para guiar o elenco jovem nesse retorno ao maior palco do esporte.
👁️ Fique de olho: Paul Wanner
A grande novidade e joia da convocação de Rangnick. Com apenas 20 anos, o talentoso meia-atacante Paul Wanner trocou recentemente de nacionalidade para defender a Áustria e chega ao Mundial cercado de enorme expectativa. Brilhando no futebol holandês pelo PSV, Wanner é o elemento de pura imprevisibilidade e refino técnico no meio-campo: tem drible curto inteligente, visão de jogo aguçada e surge na área com muita facilidade.
👨🏫 Quem é o treinador da Áustria?
O grande mentor da revolução austríaca é o alemão Ralf Rangnick. Conhecido na Europa como o "padrinho do Gegenpressing" (a tática de pressionar o adversário imediatamente após perder a bola), o experiente treinador de 67 anos mudou o DNA do país desde que assumiu em 2022. Rangnick montou um time ultradisciplinado, vertical e focado na intensidade física.
📅 Agenda da Áustria na fase de grupos
Áustria x Jordânia
⚽ Fase de grupos (Grupo J);
📅 17 de junho, quarta-feira, às 1h (de Brasília);
🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA.
Argentina x Áustria
⚽ Fase de grupos (Grupo J);
📅 22 de junho, segunda-feira, às 14h (de Brasília);
🏟️ AT&T Stadium, São Francisco, EUA.
Argélia x Áustria
⚽ Fase de grupos (Grupo J);
📅 27 de junho, sábado, às 23h (de Brasília);
🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.
➡️Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
- Matéria
- Mais Notícias