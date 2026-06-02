O técnico Jamal Sellami, nesta terça-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção da Jordânia na Copa do Mundo de 2026. A seleção estreante no torneio entra como a azarã do grupo J, com Argentina, Argélia e Áustria, mas deixará a modéstia de lado e buscará surpreender na competição.

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Confira os convocados da Jordânia para a Copa do Mundo:

Goleiros

Yazeed Abu Laila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat) e Nour Bani Attiah (Al-Faisaly);

Defensores

Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saed Al-Rosan ((Al-Hussein), Yazan Al-Arab (Seul), Saleem Obaid (Al-Hussein), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab (Al-Salmiya), Ihsan Haddad (Al-Hussein), Anas Badawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya) e Mohammad Abu Hashish (Al-Karma);

Meio-campistas

Nour Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar SC), Ibrahim Sadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed ((Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa) e Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat);

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Atacantes

Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Musa Al-Taamari (Rennes), Mohammad Abu Zrayq (Raja CA), Ali Al-Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb) e Ali Olwan (Al-Sailiya).

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Jordânia irá disputar a Copa do Mundo pela 1ª vez (Reprodução/Fifa)

Em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, a Jordânia chega embalada pela campanha surpreendente na Copa da Ásia e pelo crescimento recente do futebol no país. Apostando em uma equipe organizada e competitiva, os jordanianos encaram o Mundial como a maior vitrine da história da seleção e tentam seguir quebrando barreiras no cenário internacional.

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➡️ Com sete jogadores do Brasil, Paraguai anuncia convocados para disputa da Copa do MundoA Jordânia está no grupo J e estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Áustria, em Santa Clara. Na sequência, enfrenta a Argélia (23 de junho), também em Santa Clara, e encerra a fase de grupos diante da Argentina (27 de junho), no Texas.

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