Craques da Copa do Mundo influenciam nomes de brasileiros; veja

Faltam apenas nove dias para o início da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. E o Lance! foi atrás da influência de alguns craques convocados para o torneio no registro dos nomes de brasileiros nascidos neste século.

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Ao todo, a pesquisa notou a influência de quatro jogadores do Mundial. São eles: Giorgian de Arrascaeta, da seleção uruguaia; Lionel Messi, da Argentina; Neymar, da Seleção Brasileira; e Kylian Mbappé, da França.

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Arrascaeta, ídolo do Flamengo

O primeiro nome da lista, de Arrascaeta, carrega uma influência direta do impacto do jogador uruguaio nas últimas temporadas como jogador do Flamengo. Após a conquista da Libertadores de 2019, começaram a surgir "Giorgians" pelo Brasil. De acordo com o site do IBGE, 38 pessoas foram registradas com o primeiro nome do uruguaio entre 2020 e 2022.

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Lionel Messi

Outro jogador da Copa do Mundo que também teve influência na geração de nomes dos brasileiros foi o argentino Lionel Messi. Entre 2010 e 2019, o número de pessoas registradas no território brasileiro com o primeiro nome do craque alcançou a marca de 538.

Anteriormente, a maior marca registrada foi entre 1980 e 1989, de 153 pessoas. O aumento expressivo dialoga com o auge da carreira do jogador. Vale destacar, que entre 2020 e 2022, 297 pessoas nasceram com o nome do camisa 10.

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Aumento exponencial do nome "Lionel" no Brasil (Foto: Reprodução/IBGE)

Além disso, ao analisarmos o segundo nome do argentino, o número também impressiona. Entre os anos 2010 e 2022, 260 pessoas foram registradas com "Messi". A média da idade das pessoas da pesquisa é de 10 anos.

Nome "Messi" no Brasil surgiu com o sucesso do argentino (Foto: Reprodução/IBGE)

Neymar

Para falarmos de uma influência nacional direta, nada melhor do que citar o atacante Neymar. O nome ganhou popularidade em 2010. No ano seguinte, o camisa 10 ganhou o título da Libertadores com o Santos.

Desde então, o site do IBGE registra 1.599 brasileiros com o nome do jogador. Os dados se limitam até o ano de 2022. A média de idade geral das pessoas registradas até 2022 é de apenas 11 anos.

Influência de Neymar em nomes registrados no Brasil (Foto: Reprodução/IBGE)

Kylian Mbappé

Para finalizar, o Lance! também foi atrás da influência do nome de Kylian Mbappé. Não há nenhum brasileiro registrado com o sobrenome do atleta. Por outro lado, é possível observar o surgimento de crianças chamadas "Kylian".

Os números ainda são inexpressivos, mas 128 pessoas, com idade média de dois anos, passaram a carregar o nome do astro francês entre 2020 e 2022. O período é posterior ao título da Copa do Mundo da França de 2018, em que Mbappé foi destaque.

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

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Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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