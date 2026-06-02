menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Com Güler e Yıldız, Turquia anuncia convocados para a Copa do Mundo

Seleção está no grupo D e estreia contra a Austrália, no dia 14 de junho

Avatar
Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
08:24
Favorite o Lance! no Google
Kadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia
imagem cameraKadioglu e Arda Güler comemoram gol da Turquia sobre a Romênia (Foto: Yasin Akgul/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Turquia anunciou, nesta terça-feira, os jogadores convocados que vão representar a seleção do país na Copa do Mundo de 2026. A lista do técnico Vincenzo Montella tem os craques Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu como principais destaques de uma seleção turca que combina a garra tradicional com uma safra de jovens talentos técnicos que atuam nos maiores clubes da Europa. Sob comando italiano, a meta é clara: provar que a Turquia pertence à elite do futebol. 

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Catar anuncia convocados para a Copa do Mundo

Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:

Goleiros

Altay Bayindir, Mert Gunok, Ugurcan Cakir

Defensores 

Abdulkerim Bardakci, Çağlar Söyüncü, Eren Elmali,  Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Celik

Meio-campistas

Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokçu, Salih Ozcan 

Atacantes 

Arda Guler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun

➡️ Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo

Convocados da Turquia para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
Convocados da Turquia para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)

De volta à Copa do Mundo após 24 anos de ausência, a Turquia tenta recolocar sua seleção entre as protagonistas do futebol europeu. Embalados por uma geração talentosa e por atletas cada vez mais consolidados nas principais ligas do continente, os turcos chegam ao Mundial sonhando em repetir campanhas históricas, como a de 2002, quando terminaram na terceira colocação.

➡️ Com sete jogadores do Brasil, Paraguai anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo

A Turquia figura no grupo D e estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, contra a Austrália, em Vancouver. Na sequência, encara o Paraguai (20 de junho), em Santa Clara, e encerra a fase de grupos diante dos Estados Unidos (25 de junho), na Califórnia.

continua após a publicidade

Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias