Com Güler e Yıldız, Turquia anuncia convocados para a Copa do Mundo
Seleção está no grupo D e estreia contra a Austrália, no dia 14 de junho
A Turquia anunciou, nesta terça-feira, os jogadores convocados que vão representar a seleção do país na Copa do Mundo de 2026. A lista do técnico Vincenzo Montella tem os craques Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu como principais destaques de uma seleção turca que combina a garra tradicional com uma safra de jovens talentos técnicos que atuam nos maiores clubes da Europa. Sob comando italiano, a meta é clara: provar que a Turquia pertence à elite do futebol.
Confira os convocados do Irã para a Copa do Mundo:
Goleiros
Altay Bayindir, Mert Gunok, Ugurcan Cakir
Defensores
Abdulkerim Bardakci, Çağlar Söyüncü, Eren Elmali, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Muldur, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Celik
Meio-campistas
Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Kaan Ayhan, Orkun Kokçu, Salih Ozcan
Atacantes
Arda Guler, Baris Yilmaz, Can Uzun, Deniz Gul, Irfan Kahveci, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Oguz Aydin, Yunus Akgun
De volta à Copa do Mundo após 24 anos de ausência, a Turquia tenta recolocar sua seleção entre as protagonistas do futebol europeu. Embalados por uma geração talentosa e por atletas cada vez mais consolidados nas principais ligas do continente, os turcos chegam ao Mundial sonhando em repetir campanhas históricas, como a de 2002, quando terminaram na terceira colocação.
A Turquia figura no grupo D e estreia na Copa do Mundo no dia 14 de junho, contra a Austrália, em Vancouver. Na sequência, encara o Paraguai (20 de junho), em Santa Clara, e encerra a fase de grupos diante dos Estados Unidos (25 de junho), na Califórnia.
