A Seleção Brasileira já sabe onde jogará na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Serão três estádios na costa leste dos Estados Unidos: em New Jersey, Filadélfia e Miami. As partidas iniciais ocorrerão entre os dias 13 e 24 de junho, às 19h ou 22h (de Brasília). Abaixo, o Lance! traz um guia dos palcos confirmados da equipe de Carlo Ancelotti.

Os estádios onde o Brasil jogará na Copa do Mundo

🏟️ Estádio Met Life

Local: East Rutherford, Nova Jersey

Jogo: Brasil x Marrocos - 1ª rodada

Data: 13 de junho, às 19h (de Brasília)

Capacidade: 82 mil pessoas

O MetLife Stadium é um estádio de futebol americano, casa dos times de Nova York da National Football League (NFL): New York Jets e New York Giants. Foi inaugurado em 2010, com custo de construção de US$ 1,6 bilhão (R$ 3,2 bilhões na cotação da época) e operação dividida entre as duas franquias. No mesmo ano, foi demolido seu antecessor, o Giants Stadium. Chamava-se New Meadowlands Stadium até a MetLife adquirir os seus naming rights, em 2011.

Apesar de estar localizado em East Rutherford, o palco da estreia do Brasil fica a apenas 8 km de Manhattan, ou seja, é de fácil acesso aos moradores de Nova York. De lá, os torcedores podem chegar por carro/táxi (30-40 minutos), ônibus (30-40 minutos) ou trem (20 minutos).

Prestigiado, o MetLife será palco da final da Copa do Mundo, assim como foi do Mundial de Clubes. No torneio deste ano, recebeu três jogos do Fluminense e dois do Palmeiras, sendo parte da história das duas melhores campanhas brasileiras no torneio.

Jogos de brasileiros no MetLife Stadium durante o Mundial:

15 de junho de 2025: Palmeiras 0 x 0 Porto - Fase de grupos

17 de junho de 2025: Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund - Fase de grupos

19 de junho de 2025: Palmeiras 2 x 0 Al Ahly - Fase de grupos

21 de junho de 2025: Fluminense 4 x 2 Ulsan HD - Fase de grupos

8 de julho de 2025: Fluminense 0 x 2 Chelsea - Semifinal

Após derrota para o Chelsea, jogadores do Fluminense aplaudem torcida no MetLife Stadium (Foto: Franck Fife / AFP)

A Seleção Brasileira já atuou por lá em quatro oportunidades. Em três delas, Neymar marcou. No entanto, também viveu momento ruim: isolou pênalti contra a Colômbia após escorregar, no chamado "Jogo 1000" da Canário. O estádio ainda foi palco da grande atuação de Messi contra o Brasil, quando marcou hat-trick memorável na vitória por 4 a 3 dos hermanos, em 2012. Nessa partida, porém, era a equipe olímpica, e não a principal, que representava a Amarelinha.

Jogos da Seleção principal no MetLife Stadium:

10 de agosto de 2010: Brasil 2 x 0 EUA - Amistoso

14 de novembro de 2012: Brasil 1 x 1 Colômbia - Amistoso

9 de setembro de 2014: Brasil 1 x 0 Equador - Amistoso

7 de setembro de 2018: Brasil 2 x 0 EUA - Amistoso

O estádio é um dos maiores do mundo, com área total de 218 mil metros quadrados. Foi projetado para oferecer boa visibilidade de qualquer assento e conta com sistema avançado de LED que permite mudar as cores conforme o evento, solução criativa para mesclar compromissos dos Giantes e Jets. Também recebe grandes shows: passaram por lá artistas como Beyoncé, Bruce Springsteen, Taylor Swift e U2.

MetLife Stadium, palco da final do Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis / AFP)

🏟️ Estádio Lincoln Financial Field

Local: Filadélfia, Pensilvânia

Jogo: Brasil x Haiti - 2ª rodada

Data: 19 de junho, às 22h (de Brasília)

Capacidade: 69 mil pessoas

O Lincoln Financial Field é a casa do Philadelphia Eagles na NFL. Foi construído em 2003, por custo de 512 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão na cotação da época), US$ 139,6 milhões deles pagos pela dona dos naming rights, para substituir o demolido Veterans Stadium. Localizado na parte sul da cidade, fica de 3 a 5 km do centro.

O estádio sempre teve relação com futebol: na sua abertura, recebeu um amistoso entre Manchester United e Barcelona. No mesmo ano, foi uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Mais recentemente, foi uma das casas do Mundial de Clubes e por lá passaram Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Entre os grandes momentos, estiveram a vitória do Rubro-Negro sobre o Chelsea e o triunfo alviverde no confronto brasileiro com o Alvinegro.

Jogos de brasileiros no Lincoln Financial Field durante o Mundial:

16 de junho de 2025: Flamengo 2 x 0 Espérance - Fase de grupos

20 de junho de 2025: Flamengo 3 x 1 Chelsea - Fase de grupos

28 de junho de 2025: Palmeiras 1 x 0 Botafogo - Oitavas de final

4 de julho de 2025: Palmeiras 1 x 2 Chelsea - Quartas de final

Torcida do Flamengo marca presença no Lincoln Financial Field para jogo contra o Chelsea (Foto: Eduardo Carmim / Photo Premium / Gazeta Press)

Apelidado de "Linc", o palco do segundo jogo brasileiro também oferece boa visibilidade dos diferentes assentos. O estádio propõe design moderno, com parte da estrutura metálica formada por linhas sinuosas em referência às asas de uma águia, mascote da franquia dona. Recebe eventos de esportes universitários e já foi casa de shows de artistas como U2, Coldplay, Beyoncé e Taylor Swift.

🏟️ Estádio Hard Rock

Local: Miami Gardens, Flórida

Jogo: Brasil x Escócia - 3ª rodada

Data: 24 de junho, às 19h (de Brasília)

Capacidade: 65 mil pessoas

Mais antigo entre os estádios que o Brasil jogará, o Hard Rock foi inaugurado em 1987, mas só passou a ter esse nome em 2016. Um ano antes, passou por grande reforma para ser modernizado, porém perdeu 10 mil lugares em capacidade máxima. O custo de construção foi de 115 milhões de dólares, e o de revitalização, de U$$ 336 milhões (R$ 907 milhões na cotação da época). Fica a cerca de 20 km do centro de Miami, ou seja, 20 a 40 minutos de carro. De transporte público, o tempo é bem maior: uma combinação de trem e ônibus pode passar de 1h30.

É a casa do Miami Dolphins na NFL e do Miami Hurricanes no futebol americano universitário. Durante muitos anos, também foi do Florida Marlins, de beisebol. Aliás, a poliesportividade é uma característica do estádio, que recebe anualmente o Miami Open, torneio de tênis. Além disso, a partir do seu estacionamento e arredores foi inaugurada uma pista de Fórmula 1 para o GP da cidade.

Pilotos correm na pista do GP de Miami, ao lado do Hard Rock Stadium (Foto: Charly Triballeau)

O Hard Rock Stadium também foi sede do Mundial de Clubes, recebendo um jogo do Palmeiras, um do Fluminense e um do Flamengo, o de eliminação contra o Bayern de Munique. No torneio, os torcedores locais tiveram a chance de ver Lionel Messi desfilar seu futebol no maior estádio da cidade, já que o seu clube, o Inter Miami, atua em outra arena, o Lockhart Stadium.

Jogos de brasileiros no Hard Rock Stadium durante o Mundial:

23 de junho de 2025: Palmeiras 2 x 2 Inter Miami - Fase de grupos

25 de junho de 2025: Fluminense 0 x 0 Mamelodi Sundowns - Fase de grupos

29 de junho de 2025: Flamengo 2 x 4 Bayern de Munique - Oitavas de final

Bayern venceu o Flamengo por 4 a 2 no Hard Rock Stadium (Foto: André Durão / Agência Enquadrar)

A Seleção Brasileira já atuou por lá três vezes, com duas vitórias e um empate. E Neymar balançou as redes em duas oportunidades, ambas contra a Colômbia: com gol de falta na reestreia de Dunga, em 2014, e em duelo que retornava de lesão, em 2019.

Jogos da Seleção principal no Hard Rock Stadium:

16 de novembro de 2013: Brasil 5 x 0 Honduras - Amistoso

5 de setembro de 2014: Brasil 1 x 0 Colômbia - Amistoso

6 de setembro de 2019: Brasil 2 x 2 Colômbia - Amistoso

Após a reforma, o estádio recebeu uma cobertura sustentada por cabos na arquibancada, deixando o campo a céu aberto. A estrutura filtra sol e chuva sem bloquear a visibilidade e pode resistir a ventos de furacões categoria 4. Antes e depois da revitalização, o Hard Rock foi palco de grandes shows, como os de Paul McCartney, Pink Floyd e Madonna.