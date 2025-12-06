O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu desculpas neste sábado (6) ao técnico Lionel Scaloni, da seleção argentina, por uma falha no protocolo durante o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu nessa sexta-feira (5). No evento realizado no Kennedy Center, em Washington, Scaloni foi obrigado a utilizar luvas para tocar no troféu da Copa do Mundo, o que está em desacordo com o que determina a própria Fifa.

Pelas regras da entidade que comanda o futebol mundial, chefes de Estado, dirigentes e todos os campeões mundiais podem tocar ou segurar o troféu. Todos os demais só podem fazer isso se estiverem usando luvas.

Lionel Scaloni foi o técnico que conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo do Catar, em 2022. Foi essa uma das razões, inclusive, que fez com que a Fifa o escolhe para levar o troféu do Mundial ao palco no dia do sorteio. Só que, antes de entrar, ele foi obrigado por um funcionário a colocar as luvas.

Neste sábado, Scaloni foi chamado ao palco do auditório onde aconteceu a divulgação da tabela dos jogos da Copa do Mundo.

— Preciso falar uma coisa: eu não sabia, e devo pedir desculpa ao Scaloni, pelo que aconteceu ontem (sexta). Me falaram que pediram que ele colocasse luvas para tocar o troféu. Peço desculpas em nome da Fifa, eu não sabia. É claro que os campeões do mundo podem tocar a taça. Eu não sabia, agradeço o grande (Ronaldo) Fenômeno por me lembrar. Em nome da Fifa, eu peço desculpa — declarou Infantino.

Scaloni a Infantino: 'A pessoa não me reconheceu'

Scaloni apareceu sorridente e agradeceu o gesto. Ainda brincou com o ocorrido na sexta-feira.

— Me falaram que eu não podia tocar na taça sem luvas, então eu coloquei. Acho que a pessoa não me reconheceu. Mas não tem problema em não conhecer meu rosto. Enfim, muito obrigado.

