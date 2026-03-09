México mobilizará 100 mil agentes de segurança para a Copa do Mundo

O México mobilizará cerca de 100 mil agentes de segurança para proteção dos torcedores durante a Copa do Mundo, conforme anunciado na última sexta-feira (6) pelo chefe do centro de coordenação do Mundial no país, Roman Villavalzo Barrios. Esse número inclui 20 mil militares e 55 mil policiais, além de membros de empresas de segurança privada. Também serão usados veículos militares e civis, aeronaves, sistemas antidrone e cães treinados para detectar explosivos e outras substâncias.

Anfitrião juntamente com Estados Unidos e Canadá, o país receberá jogos em três cidades: Monterrey, Cidade do México e Guadalajara, maior fonte de preocupação devido à grave onda de violência enfrentada no mês passado.

Violência em Guadalajara

O clima de tensão no estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, começou após forças policiais mexicanas matarem o líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación, o narcotraficante Nemesio Rúben Oseguera Cervantes, conhecido como "El Mencho", no último dia 22.

Criminosos retaliaram com ataques localizados e barricadas com veículos queimados em rodovias. A situação levou o governo local a ativar o "protocolo de alerta vermelho", parando atividades ordinárias e encorajando os cidadãos a permanecerem em suas casas.

Já no dia 24, com a situação mais tranquila na região, a presidente mexicana Claudia Sheinbaum afirmou ter "todas as garantias" para plena realização da Copa do Mundo no país. No mesmo dia, o mandatário da Fifa, Gianni Infantino, também disse que estava "muito tranquilo" acerca da realização de jogos do torneio no México.

Nos últimos dias, o estado de Jalisco passa por "normalização progressiva" sob forte vigilância militar. A região acelerou a reativação do turismo, normalizou aeroportos e mantém agenda de eventos.

Agentes de segurança mexicanos fazem patrulha no Estádio Akron, em Guadalajara, durante evento do tour da taça da Copa do Mundo (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Jogos da Copa do Mundo no México:

México x África do Sul - 11/06 - Fase de grupos

Local: Cidade do México

Coreia do Sul x A definir - 11/06 - Fase de grupos

Local: Guadalajara

Tunísia x A definir - 14/06 - Fase de grupos

Local: Monterrey

Uzbequistão x Colômbia - 17/06 - Fase de grupos

Local: Cidade do México

México x Coreia do Sul - 18/06 - Fase de grupos

Local: Guadalajara

Tunísia x Japão - 20/06 - Fase de grupos

Local: Monterrey

Colômbia x A definir - 23/06 - Fase de grupos

Local: Guadalajara

México x A definir - 24/06 - Fase de grupos

Local: Cidade do México

África do Sul x Coreia do Sul - 24/06 - Fase de grupos

Local: Monterrey

Uruguai x Espanha - 26/06 - Fase de grupos

Local: Guadalajara

1º do Grupo F x 2º do Grupo C - 29/06 - Fase de 32-avos

Local: Monterrey

1º do Grupo A x A definir - 30/06 - Fase de 32-avos

Local: Cidade do México

A definir x A definir - 05/07 - Oitavas de final

Local: Cidade do México