Rodrigo Caetano analisa os adversários do Brasil na Copa do Mundo

Após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, realizado nesta sexta-feira (05), em Washington, capital dos Estados Unidos, o diretor de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, fez uma análise dos adversários do Brasil na competição. A Seleção Brasileira faz parte do Grupo C e vai estrear contra o Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. As outras seleções que integram o grupo são Haiti e Escócia. Para o diretor de seleções, o primeiro jogo vai ser o mais difícil.

continua após a publicidade

- O primeiro jogo, realmente, tem um grau de dificuldade maior. Tem todo o histórico de Marrocos. Último semifinalista. Além de tudo é o atual campeão mundial sub-20 e diz muito sobre o atual momento da seleção de Marrocos e do futebol marroquino - disse Rodrigo Caetano

Ancelotti diz que Neymar estará na Copa 'se estiver bem'

Brasil vai jogar na Filadélfia e em Miami

Após a estreia contra Marrocos, a Seleção Brasileira pega o Haiti, no dia 19 de junho, no Lincon Financial Field, na Filadéfia. Em seguida vai ser a vez da Escócia, no dia 24 do mesmo mês, no Hard Rock Stadium em Miami. Para Rodrigo Caetano, a partida contra a seleção escocesa não vai ser nada fácil.

continua após a publicidade

- Escócia sempre impôs dificuldades pra seleção brasileira. Uma equipe que defende bem. Um jogo muito físico - afirmou o diretor de seleções masculinas da CBF acrescentando que o jogo contra o Haiti ainda é uma incógnita.

Hard Rock Stadium vai receber Escócia e Brasil no dia 24 de junho de 2026 (Foto: Divulgação)

Rodrigo Caetano elogiou os horários das partidas do Brasil na Copa do Mundo

O período em que vai acontecer a Copa do Mundo de 2026 é verão no hemisfério norte, marcado por altas temperaturas. A partida de abertura será no dia 11 de junho entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, palco da conquista do tricampeonato mundial pelo Brasil que vencera a Itália por 4 a 1 naquela ocasião. De acordo com Rodrigo Caetano os horários dos jogos da seleção brasileira, durante a fase de grupos, são satisfatórios.

continua após a publicidade

- Os horários nos atenderam, porque serão dois jogos no final de tarde aqui nos Estados Unidos, com uma temperatura mais amena, e um à noite. Então, aquela nossa preocupação em relação à temperatura diminui bastante.

Rodrigo Caetano disse ainda que já nesta semana começam as visitas aos locais onde a seleção brasileira vai ficar hospedada e também onde vão acontecer os treinamentos da equipe que vai disputar a competição. Até o dia nove de dezembro é o prazo para a CBF informar a Fifa quais serão os cinco lugares escolhidos e no dia 14 é a data limite para a organizadora do torneio confirmar se vai haver disponibilidade.

Simule o caminho do Brasil na Copa

Veja os horários dos jogos do Brasil pelo grupo C da Copa do Mundo

13/06/26 - Brasil x Marrocos - MetLife Stadium - Nova Jérsei - 19h (de Brasília)

19/06/26 - Brasil x Haiti - Lincon Financial Field - Filadélia - 22h (de Brasília)

24/06/26 - Escócia x Brasil - Hard Rock Stadium - Miami - 19h (de Brasília)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte