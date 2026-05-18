Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina, foi um dos presentes na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Diretamente do Museu do Amanhã, no evento na tarde desta segunda-feira (18), o comandante comentou sobre dois dos maiores nomes da história do futebol brasileiro contemporâneo: Marta e Neymar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Ao ser questionado sobre comparações entre os atletas, Arthur Elias evitou paralelos diretos entre Neymar e Marta, destacando a dificuldade de colocar ambos na mesma análise e reforçando o peso histórico que cada um carrega em seu próprio contexto.

— É, acho que as comparações são sempre difíceis de serem feitas, né? A Marta é a maior do mundo, né? E ela comigo tem ido muito bem. A gente há um tempo não a convoca desde a Copa América por uma série de circunstâncias, mas, obviamente, tá nos nossos planos para a Copa do Mundo.

continua após a publicidade

O atacante Neymar vive a expectativa de ser convocado para o Mundial, mas ainda aparece como uma das principais dúvidas da lista final. Após um período marcado por lesão e recuperação, o jogador segue sob avaliação da comissão técnica e depende de sua condição física e técnica para confirmar presença na Copa.

➡️Neymar vai à Copa? Seis motivos para o craque estar ou não na lista de Ancelotti

Sobre Neymar, o treinador comentou o momento recente do atacante, marcado por lesão e retorno ao futebol brasileiro, e ressaltou a importância dos dois como referências do esporte nacional.

continua após a publicidade

— É… o Ney, ele passou momentos muito difíceis, né? A gente lamenta por ter a lesão que teve, por depois ter voltado pro Brasil, ter se recuperado. Acho que a gente tem grandes opções no futebol brasileiro, tanto no feminino quanto no masculino. Que bom que a gente tem ainda esses ídolos, né? Essas figuras históricas pro nosso futebol, né? E a importância é sempre grande ter esses jogadores que são geniais, são fora da curva.

Por fim, Arthur Elias reforçou que as decisões da comissão técnica serão tomadas com base no contexto individual de cada atleta e na análise da equipe responsável pela convocação da Seleção Brasileira.

— Mas é claro que as decisões têm que ser tomadas de acordo com o contexto, né? E cada um tem o seu. Então, vamos ver o que acontece hoje. Importante é que a gente tá em boas mãos. Quem vai decidir tem uma experiência muito grande para isso, sabe o que vai fazer. Então, o Brasil tenho certeza que vai com os melhores jogadores.

Neymar comemora seu último gol pela Seleção Brasileira, em 2023 (Foto: Vitor Silva / CBF)

Arthur Elias exalta Ancelotti à frente da Seleção Brasileira: 'Espetacular'

Arthur Elias também falou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti, que divulgará a lista para a Copa do Mundo, e demonstrou confiança no italiano à frente da equipe masculina.

O comandante destacou o impacto positivo do italiano nos bastidores e projetou uma grande campanha do Brasil no Mundial, que começa no dia 11 de junho.

— Eu vejo muito bem comandada. O Ancelotti é um cara espetacular, não só pela história, mas pelo que mostrou já na relação com os jogadores, na relação com o torcedor, com a nossa seleção", afirmou Arthur Elias.

O treinador também ressaltou o otimismo pela convocação final da Seleção Brasileira e desejou sucesso aos 26 jogadores escolhidos para defender o país no Mundial.

— Estamos muito otimistas (de) que hoje saia uma lista e que esses 26 jogadores, junto com o Ancelotti e toda a comissão, possam fazer uma grande Copa do Mundo — completou.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.