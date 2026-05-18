Na convocação, ídolo do Vasco, Carlos Germano sai em defesa de Léo Jardim: 'Merecia estar'

*Edilson Cavalcante colaborou

Presente no Museu do Amanhã para acompanhar o anúncio oficial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, o histórico goleiro Carlos Germano falou com o Lance! no evento e analisou uma das ausências mais comentadas entre os torcedores cariocas: a de Léo Jardim. O atual camisa 1 do Vasco havia manifestado recentemente sua frustração por não figurar nem mesmo na pré-lista de 55 nomes de Carlo Ancelotti.

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Para Germano, a queixa do arqueiro vascaíno é legítima, mas ele pontuou que o caminho para o Mundial foi prejudicado pela falta de continuidade nos ciclos anteriores de convocação.

Carlos Germano fez 449 partidas com a camisa do Vasco entre 1991 e 1999 (Foto: Alvaro Rosa / Lance!Press)

— Eu concordo com a queixa, mas o Léo teria que ter sido convocado como foi há dois anos atrás. Por exemplo, ele deveria ter trilhado nas convocações do ano passado, e talvez no início desse ano também. Mas as coisas são tudo muito rápidas, né? — analisou o ídolo cruz-maltino.

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Carlos Germano defendeu que a única forma de um treinador ter segurança para levar um goleiro para a Copa é através da observação em campo, algo que faltou para o atual destaque do Vasco.

— Eu sempre defendi uma possibilidade de o Léo Jardim estar fazendo um jogo amistoso ou outro com a Seleção Brasileira, porque eu acho que só assim, por meio desses testes, o treinador consegue ter uma avaliação melhor. Eu acho, sim, que se o Léo tivesse uma possibilidade de ter sido convocado mais umas duas vezes e jogado uma vez ou outra, ele com certeza estaria nessa pré-lista — completou.

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Completando na análise, Germano não restringiu seus elogios apenas ao goleiro do Vasco. Ao falar sobre experiência e merecimento, o ex-goleiro citou um veterano do Fluminense que, em sua visão, poderia agregar muito ao vestiário da seleção brasileira, independentemente da idade.

— Não somente o Léo Jardim, o próprio Fábio também, do Fluminense, merecia uma chance. A idade [pesa], mas é um cara que está agarrando muito, por onde passa é campeão, e pela experiência dentro do vestiário poderia ajudar demais — finalizou Carlos Germano.

A lista final de Ancelotti será revelada em instantes, definindo quem serão os donos das luvas brasileiras na busca pelo Hexa nos Estados Unidos, México e Canadá.



