De olho na Copa, Carrascal emerge na necessidade e é decisivo para o Flamengo

Jorge Carrascal foi o herói da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Grêmio no domingo (10), na Arena, em duelo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. Autor do único gol da partida, o colombiano emergiu como a solução para a equipe na ausência dos principais meias de criação.

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Nos últimos dois jogos — sem contar o cancelado contra o Independiente Medellín —, com a lesão de Arrascaeta ainda no primeiro tempo contra o Estudiantes, o Flamengo sofreu para criar e somou dois empates, com os argentinos e com o Vasco. No clássico, Carrascal estava suspenso e, com Lucas Paquetá também no departamento médico, a equipe de Leonardo Jardim entrou em campo sem um "camisa 10".

De volta contra o Grêmio, Carrascal carregava a responsabilidade pela qual foi contratado: substituir Arrascaeta e ser o armador rubro-negro. Participativo, colombiano acumulou 74 ações com a bola, acertou a trave no primeiro tempo e, no segundo, decidiu a partida com um belo gol batendo de primeira.

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De olho na Copa, Carrascal busca sequência no Flamengo

Carrascal desfalcou o Flamengo por cinco rodadas no Campeonato Brasileiro após suspensões acumuladas por cartões vermelhos e punições do STJD. Às vésperas da Copa do Mundo, o camisa 15 busca garantir um lugar entre os 26 convocados da seleção da Colômbia, e uma sequência positiva pelo Mais Querido pode ser fundamental para isso.

O meia esteve presente nas últimas duas convocações de Néstor Lorenzo e é opção constante na seleção nacional. Contudo, não inicia uma partida como titular pelos Cafeteros desde março de 2024.

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De volta contra o Grêmio, Carrascal deu o primeiro passo para garantir a vaga na Copa do Mundo com o gol da vitória na Arena. Sem Arrascaeta e Paquetá, a tendência é que o colombiano ganhe sequência no time principal do Flamengo a semanas da convocação. Néstor Lorenzo anuncia a lista final da Colômbia no próximo dia 29.

Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo diante do Grêmio (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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