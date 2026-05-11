CazéTV anuncia ex-jogador como reforço para Copa do Mundo
Emissora terá exclusividade em metade dos jogos da Copa
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Na noite deste domingo (10), o canal CazéTV fechou acordo com o senador Romário (PL-RJ) para a transmissão da Copa do Mundo de 2026. O tetracampeão mundial em 1994 acompanhará todos os jogos da seleção brasileira diretamente dos Estados Unidos.
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Anúncio da CazéTV para Copa
O ex-atacante foi definido pelo canal como "lenda" da cobertura. Romário participará das transmissões das partidas brasileiras e de edições do programa diário apresentado por Fernanda Gentil. A programação prevê aparições dele em treinos e entrevistas coletivas da seleção.
Esta não é a primeira participação de Romário na CazéTV. O ex-jogador integrou a transmissão da final do Mundial de Clubes de 2025, disputa entre PSG e Chelsea realizada nos Estados Unidos.
A CazéTV exibirá os 104 jogos da Copa do Mundo. Metade das partidas terá exclusividade do canal. Os jogos da seleção brasileira serão compartilhados com o Grupo Globo e SBT/N Sports.
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O canal anunciou recentemente os profissionais que acompanharão a seleção. Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão e Chico Moedas farão a cobertura do dia a dia da equipe comandada por Carlo Ancelotti na América do Norte.
O senador retornou ao mandato em abril de 2026, após licença de quatro meses. O regimento do Senado permite que ele solicite nova licença de até 120 dias. O recesso parlamentar de julho acontece entre os dias 18 e 31. A final da Copa será disputada no dia 19 de julho.
A estreia do Brasil na competição está marcada para 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em New Jersey. Depois, enfrenta o Haiti no dia 19 de junho, na Filadélfia. A seleção encerra a participação no Grupo C em 24 de junho contra a Escócia, em Miami.
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