Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Paraguai na Copa do Mundo

Alocado no Grupo D, o Paraguai se prepara para sua nona participação na Copa do Mundo. A seleção comemora seu retorno ao torneio após um hiato de 16 anos distante da elite do futebol mundial, em busca de superar seu melhor retrospecto histórico.

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Para você não perder nenhum detalhe da caminhada alvirrubra, o Lance! apresenta o guia do Paraguai para a Copa do Mundo 2026.

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🌍 Cenário: como a Suíça chega à Copa?

La Albirroja chega à edição de 2026 com o objetivo de evoluir seu desempenho histórico. Após anos de frustrações, a seleção paraguaia reencontrou sua identidade competitiva sob o comando de Gustavo Alfaro. Com vitórias emblemáticas durante as Eliminatórias, como o 1 a 0 sobre o Brasil e o 2 a 1 contra a Argentina, o país recuperou a garra paraguaia e a solidez defensiva que sempre foram suas marcas registradas. Agora, a missão é provar que pode bater de frente com as potências globais.

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📈 Melhor campanha em Copas

A trajetória de ouro do Paraguai aconteceu na África do Sul, em 2010. Na ocasião, a equipe liderada por Gerardo Martino avançou em primeiro lugar em um grupo que tinha a então campeã Itália. Nas oitavas, eliminou o Japão nos pênaltis em uma partida dramática.

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O sonho parou nas quartas de final, em Joanesburgo, contra a futura campeã Espanha. Em um dos jogos mais intensos do torneio, o Paraguai teve a chance de abrir o placar, mas Óscar Cardozo perdeu um pênalti. Pouco depois, Justo Villar defendeu uma cobrança de Xabi Alonso. O gol da eliminação só veio aos 38 do segundo tempo, marcado por David Villa. Apesar da derrota por 1 a 0, a atuação deixou o país entre os oito melhores do mundo pela primeira vez.

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✨ Fato curioso: a "fênix" em Copas

Não é a primeira vez que o Paraguai ressurge após um longo jejum. Antes do ciclo atual, os paraguaios ficaram 28 anos fora do torneio (entre 1958 e 1986). O retorno triunfal aconteceu no México, em 1986, quando a equipe comandada por Cayetano Ré avançou invicta na fase de grupos, caindo apenas nas oitavas de final para a Inglaterra de Gary Lineker. O retorno em 2026 marca o fim de outra "seca" incômoda de 16 anos.

⚡ O cara do time: Miguel Almirón

O meia-atacante do Atlanta United é o motor criativo da seleção. Após uma passagem sólida pela Premier League, ele retornou aos EUA em 2025 para reassumir o protagonismo. Com velocidade explosiva e habilidade no drible curto, Almirón é quem dita o ritmo das transições ofensivas. Jogando nos gramados conhecidos nesta edição, ele carrega a esperança de levar o Paraguai longe novamente.

Miguel Almiron e Rodrygo disputam a bola em Paraguai x Brasil, no Defensores del Chaco (Foto: Daniel Duarte/AFP)

👁️ Fique de olho: Julio Enciso

A joia do Brighton é uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Com apenas 22 anos (em 2026), Enciso já demonstrou ter personalidade para decidir jogos grandes com chutes de fora da área e improviso. É o jogador capaz de tirar o Paraguai do pragmatismo e oferecer o brilho individual necessário em momentos de sufoco.

👨‍🏫 Quem é o treinador do Paraguai?

O argentino Gustavo Alfaro assumiu a equipe em agosto de 2024, em um momento de crise. Conhecido por montar defesas intransponíveis e extrair o máximo de compromisso tático de seus jogadores, Alfaro mudou a mentalidade do grupo. "Gostaria que o Paraguai fosse a equipe que ninguém quer enfrentar", declarou em sua chegada. Com passagens bem-sucedidas por Equador e Costa Rica, o treinador traz a experiência necessária para navegar por um torneio de tiro curto como a Copa do Mundo.

Gustavo Alfaro, técnico do Paraguai em ação (Foto:: Raul ARBOLEDA / AFP)

📋 Time base (4-4-2)

Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Braian Ojeda e Miguel Almirón; Gabriel Ávalos e Julio Enciso.

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🗓️ Agenda do Paraguai na Copa do Mundo (horários de Brasília)

Paraguai x Estados Unidos

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 12 de junho, sexta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ SoFi Stadium, Los Angeles, EUA

Paraguai x Turquia

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 19 de junho, sexta-feira, às 1h (de Brasília)

🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA

Paraguai x Austrália

⚽ Fase de grupos (Grupo D)

📅 25 de junho, quinta-feira, às 23h (de Brasília)

🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA

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