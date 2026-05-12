CazéTV acerta com Quaresma e ícones de Flamengo e Vasco para Copa do Mundo

Faltando 30 dias para a Copa do Mundo 2026, a CazéTV reforçou o elenco da cobertura do Mundial com a chegada de grandes ex-jogadores. Depois de anunciar o ídolo Romário, o canal fechou com o português Quaresma, Rodrigo Caio, ídolo do Flamengo, e Nenê, ícone do Vasco. Os novos nomes passam a integrar o time do canal com a proposta de oferecer diferentes olhares, experiências e análises durante o Mundial. Djalminha já fazia parte da equipe.

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Ídolo eterno do futebol brasileiro, Romário estará com a CazéTV como embaixador da Seleção Brasileira, acompanhando toda a trajetória da equipe, diretamente dos Estados Unidos, país onde escreveu o capítulo mais marcante de sua carreira ao conquistar a Copa do Mundo de 1994.

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Um dos grandes nomes do futebol português, Quaresma será o embaixador da seleção de Portugal, trazendo dos Estados Unidos todas as análises, comentários e a experiência de quem disputou grandes competições internacionais ao longo da carreira. Também dos Estados Unidos, Djalminha será um dos responsáveis pela cobertura in loco da seleção argentina, com bastidores e conteúdos especiais da atual campeã da Copa do Mundo.

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Romário estará na cobertura da Copa do Mundo com a CazéTV (Foto: Reprodução/Instagram)

Rodrigo Caio e Nenê chegam para completar o time de comentaristas da CazéTV durante a Copa do Mundo, com análises, leituras táticas e a experiência de quem viveu grandes momentos dentro de campo.

Com os novos reforços, a CazéTV amplia ainda mais a presença de ex-atletas em suas transmissões e fortalece a proposta de unir entretenimento, informação e diferentes perspectivas na cobertura de um dos maiores eventos esportivos do planeta.

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