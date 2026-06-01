O Brasil goleou o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, na despedida da equipe comandada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Depois da partida da Seleção Brasileira neste domingo (31), uma declaração de Endrick impressionou internautas nas redes sociais.

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No intervalo, o técnico italiano mudou 10 jogadores em relação à equipe do primeiro tempo. Endrick foi acionado na Seleção Brasileira, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Apesar disso, o atacante disse estar feliz com o desempenho de outros jogadores.

- Fico muito feliz pela oportunidade de ter jogado, ajudado o Brasil. Infelizmente não saiu o gol, mas não importa. Pude ajudar marcando e, em alguns gols, tocando a bola. Isso é o mais importante. Agradeço a Deus pela oportunidade... Ver a torcida cantando a canção do Rayan, exaltando o Igor Thiago, o Vini… Foi muito importante essa nossa vinda para cá - declarou Endrick à "GE TV", depois da vitória da Seleção Brasileira.

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Pai de Endrick revela futuro do jogador após a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira

O Brasil enfrentou o Panamá no Estádio do Maracanã, neste domingo (31), em duelo válido pela primeira partida dos amistosos. Antes da bola rolar na goleada da Seleção Brasileira, Douglas Sousa, pai de Endrick, comentou sobre a emoção de estar na lista final para a Copa do Mundo, e revelou futuro do atacante no Real Madrid.

Ao ser questionado, Douglas revelou uma grande emoção e comoção de toda família após divulgação da lista final. O mesmo relatou que Endrick está muito feliz na Seleção Brasileira e completamente aliviado por estar presente entre os convocados para a disputa dos amistosos e para Copa do Mundo.

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Posteriormente, o pai de Endrick confirmou que o atleta retorna de vez ao Real Madrid, e que já está iniciando a pré-temporada de treinamentos e esforços para chegar ao melhor nível físico.

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