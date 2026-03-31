Adversário do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos sofre, mas vence o Paraguai

Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção de Marrocos deu mais um passo em sua preparação. Em um duelo de estilos distintos, os marroquinos contaram com o talento individual para abrir vantagem, suportaram uma pressão sufocante no fim e bateram o Paraguai por 2 a 1.

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Jogadores da seleção marroquina posam para foto antes do amistoso entre Marrocos e Paraguai (Foto de François Lo Presti / AFP)

O jogo começou com um ritmo intenso e muita disputa física. O Paraguai, comandado por uma base que conhece muito bem o nosso futebol, não se intimidou. A equipe paraguaia contou com seis jogadores que atuam no futebol brasileiro em seu elenco.

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Na volta do intervalo, Marrocos resolveu o jogo em poucos minutos. E o nome da partida foi Achraf Hakimi. Confirmando o status de um dos melhores jogadores do mundo, o lateral do PSG foi o garçom da noite.

Com duas assistências, ele serviu Aynaoui e El Khannouss, que não perdoaram e abriram 2 a 0 para os marroquinos. Parecia que o jogo estava resolvido, mas o Paraguai tinha outros planos.

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A vantagem, porém, mudou a postura das equipes. O que se viu no restante do segundo tempo foi um verdadeiro massacre paraguaio. A equipe sul-americana se lançou ao ataque de forma organizada e eficiente, enquanto Marrocos se fechou em uma postura puramente defensiva.

O drama aumentou aos 86 minutos, quando o zagueiro Alderete chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pela arbitragem. A pressão não diminuiu e, pouco depois, Caballero finalmente conseguiu diminuir para os paraguaios. Apesar do sufoco nos acréscimos, a defesa marroquina resistiu para garantir a vitória.