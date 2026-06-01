Copa do Mundo

Iraque anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista

O Iraque está no grupo I e estreia contra a Noruega, dia 16 de junho

Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
08:57
Iraque perfilado antes do confronto com a Indonésia, pelas Eliminatórias da Ásia
Iraque perfilado antes do confronto com a Indonésia, pelas Eliminatórias da Ásia (Foto: Divulgação)
O técnico Graham Arnold anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados que representarão o Iraque na Copa do Mundo de 2026. Os iraquianos retornam ao mundial pela primeira vez desde 1986 e tentarão avançar ao mata-mata em um dos grupos mais difíceis da competição. 

Confira os convocados do Iraque para a Copa do Mundo:

Goleiros

Jalal Hassan, Ahmed Basil e Fahad Talib 

Defensores 

Mirkhas Doski, Ahmed Yahya, Manaf Younis, Akam Hashim, Zaid Tahsin, Rebin Sulaka, Frans Putros, Hussein Ali e Mustafa Saadoun 

Meio-campistas

Aimar Sher, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Kevin Yaqoub, Zidane Iqbal, Ahmed Qasim, Ibrahim Bayesh, Ali Jassim, Yousef Amin e Marco Faraj 

Atacantes 

Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein, Mohanad Ali e Ali Youssef

De volta à Copa do Mundo após 40 anos, o Iraque, depois de diversas tentativas frustradas, conquistou o objetivo na repescagem das eliminatórias asiáticas. Os Leões da Mesopotâmia querem superar a campanha da "geração do México", grupo de 1986 que disputou a última Copa do Mundo do país, em solo mexicano. 

O Iraque está no Grupo I e estreia contra a Noruega no dia 16 de junho, em Boston. Na sequência, encara a França (22 de junho) e fecha sua participação na fase de grupos diante de Senegal (26 de junho). 

