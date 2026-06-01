Iraque anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista
O Iraque está no grupo I e estreia contra a Noruega, dia 16 de junho
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Graham Arnold anunciou nesta segunda-feira a lista de convocados que representarão o Iraque na Copa do Mundo de 2026. Os iraquianos retornam ao mundial pela primeira vez desde 1986 e tentarão avançar ao mata-mata em um dos grupos mais difíceis da competição.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Iraque na Copa do Mundo
Copa do Mundo24/05/2026
- Futebol Internacional
Iraque garante última vaga na Copa do Mundo; simule todos os resultados
Futebol Internacional01/04/2026
- Copa do Mundo
Com gol de jogador do Santos, Bolívia vence e decide vaga na Copa do Mundo contra o Iraque
Copa do Mundo26/03/2026
➡️Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo
Confira os convocados do Iraque para a Copa do Mundo:
Goleiros
Jalal Hassan, Ahmed Basil e Fahad Talib
Defensores
Mirkhas Doski, Ahmed Yahya, Manaf Younis, Akam Hashim, Zaid Tahsin, Rebin Sulaka, Frans Putros, Hussein Ali e Mustafa Saadoun
Meio-campistas
Aimar Sher, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Kevin Yaqoub, Zidane Iqbal, Ahmed Qasim, Ibrahim Bayesh, Ali Jassim, Yousef Amin e Marco Faraj
Atacantes
Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein, Mohanad Ali e Ali Youssef
De volta à Copa do Mundo após 40 anos, o Iraque, depois de diversas tentativas frustradas, conquistou o objetivo na repescagem das eliminatórias asiáticas. Os Leões da Mesopotâmia querem superar a campanha da "geração do México", grupo de 1986 que disputou a última Copa do Mundo do país, em solo mexicano.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Iraque está no Grupo I e estreia contra a Noruega no dia 16 de junho, em Boston. Na sequência, encara a França (22 de junho) e fecha sua participação na fase de grupos diante de Senegal (26 de junho).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias