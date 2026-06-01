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Atitude de Ancelotti com Neymar na Seleção Brasileira viraliza: 'Pode chorar'

Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 no domingo (31)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
09:34
Atualizado há 1 minutos
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Neymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
imagem cameraNeymar em amistoso da Seleção Brasileira (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Folhapress)
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O Brasil venceu o Panamá por 6 a 2, na noite deste domingo (31), no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Nas redes sociais, uma cena de Carlo Ancelotti com Neymar na Seleção Brasileira viralizou entre torcedores.

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Vini Jr, Casemiro, Rayan, Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos marcaram os gols da goleada do Brasil sobre o Panamá. Depois da vitória da Seleção Brasileira, Neymar e Carlo Ancelotti apareceram juntos, no gramado, em conversa descontraída com Rodrigo Caetano.

➡️Atitude de Neymar em Brasil x Panamá repercute: 'Muito estranho'

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a cena, já que o trio caiu na gargalhada depois de uma fala do treinador italiano. Veja a cena e a repercussão dos torcedores na web:

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Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja para treino da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Neymar abraça Ancelotti na chegada à Granja para treino (Foto: Reprodução)

Comentários sobre a cena

Ancelotti falou sobre Neymar na Seleção Brasileira

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti não descarta fazer mudanças, inclusive por Neymar, na escalação da equipe até a Copa do Mundo. Após a vitória por 6 a 2 sobre o Panamá, o treinador admitiu que a equipe que atuou no segundo tempo deixou pulgas atrás de sua orelha.

- Passa pela minha cabeça mudar o time, a estratégia. A segunda parte me colocou mais dúvidas. Para mim, é bom ter dúvidas positivas. Definido 100% obviamente não. Faltam jogadores, como Marquinhos, Magalhães e Martinelli. Sigo pensando que tenho uma boa lista. É avaliar os treinos nos próximos dias. O jogo nos mostrou jogadores com mais condições físicas do que outros. No fim, vamos tomar a decisão correta.

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Nesta segunda-feira (1º), Carlo Ancelotti e o elenco da Seleção Brasileira, incluindo Neymar, viajam para os Estados Unidos e lutarão pela conquista do hexacampeonato da Copa do Mundo. Antes do início do torneio, a equipe Canarinha faz um amistoso contra o Egito, no sábado (6). O italiano respondeu sobre encaixar o craque do Peixe no time titular.

- Ele tem que jogar na posição que tem que jogar. Dentro de campo. Não pode jogar por fora. Como ponta ou como meia-atacante. Como jogou Vini e Raphinha. Uma dessas posições.

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