PC Oliveira bate martelo sobre polêmicas de Palmeiras x Chapecoense

Palmeiras e Chapecoense é um dos duelos que agitaram a tarde deste domingo (31) no Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o Verdão venceu por 1 a 0, e Paulo César de Oliveira esclareceu uma polêmica de arbitragem.

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Na reta final do primeiro tempo, Allan acertou o adversário com uma solada no pé e foi expulso pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima. O VAR não recomendou revisão e o Verdão ficou com um a menos em Palmeiras x Chapecoense.

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Na transmissão, o narrador Paulo Andrade informou que PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, concordou com a decisão do juiz em expulsar o jovem do Verdão. Nos minutos finais do jogo, o time visitante também teve uma penalidade, e o ex-árbitro também apontou acerto de Felipe Fernandes.

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Allan foi expulso em Palmeiras x Chapecoense (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Como foi o jogo entre Palmeiras x Chapecoense

Mesmo com uma escalação alternativa devido aos desfalques por convocações e suspensões contra a Chapecoense, o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo e acumulou boas oportunidades para abrir o placar ainda nos minutos iniciais. Com o passar do tempo, o time da casa perdeu ímpeto e viu a Chapecoense equilibrar as ações com o Palmeiras. Nos minutos finais da etapa inicial, Allan foi expulso após uma forte entrada em Giovanni Augusto. Cria da Academia, o atacante era a principal válvula de escape do time alviverde e vinha sendo um dos destaques em campo até o cartão vermelho.

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Paulinho saiu do banco de reservas para garantir a vitória do Palmeiras, mesmo com nove jogadores de linha durante os 45 minutos finais. Em vantagem, Abel Ferreira optou por fechar o time e passou a atuar com três zagueiros após a entrada de Benedetti.

Os minutos finais foram marcados por revisões do VAR, pela anulação de um pênalti a favor da Chapecoense contra o Palmeiras e pela marcação de outro para os visitantes. No fim, Bolasie acertou o travessão, e o placar permaneceu inalterado.