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De fora da vitória por 6 a 2 da Seleção Brasileira diante do Panamá neste domingo (31), na despedida dos jogadores antes da viagem para a Copa do Mundo, Neymar viveu um momento especial. Uma lesão na panturrilha direita tirou o atacante do amistoso no Maracanã. Ainda assim, a atmosfera em torno do jogador esteve presente do início ao fim da partida. O Lance! analisa como foi esse cenário.

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A atmosfera em torno do jogador esteve presente desde horas antes da bola rolar

Nos arredores do Maracanã, a camisa da Seleção com o nome de Neymar era uma das mais vistas entre crianças e torcedores. Um dos personagens folclóricos que circulavam pelo estádio carregava uma placa em homenagem ao atacante, evidenciando que a expectativa pela presença do camisa 10 continuava sendo uma das principais atrações da partida.

Torcedor com placa do Neymar (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Nas lojas no Maracanã, as camisas do camisa 10 eram as mais expostas nas vitrines.

Camisas de Neymar em loja no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mobilização não ficou restrita aos torcedores

Entre os convidados presentes no estádio estavam amigos próximos do jogador, como Thiaguinho, Rafael Zulu e Ludmilla. O primeiro revelou detalhes de um dos momentos mais marcantes da trajetória recente do atacante: a convocação para a Copa do Mundo.

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— O craque da Copa? É difícil, mas eu gostaria que fosse o Neymar. Eu estava na casa dele durante a convocação, demos um abraço de satisfação e vitória. Ele sabe o quanto ele se dedicou nesse tempo. A gente que ama ele está muito feliz — disse o cantor.

➡️ Thiaguinho manda recado a Neymar antes de jogo da Seleção Brasileira

A declaração ajuda a contextualizar o momento vivido pelo atacante. A convocação para o Mundial chegou em meio a questionamentos sobre sua condição física e sobre o nível de desempenho apresentado desde o retorno ao futebol brasileiro. Ainda assim, Carlo Ancelotti optou por convocá-lo.

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Outro amigo próximo, Zulu, também fez questão de minimizar qualquer preocupação em relação ao estado emocional do jogador após a lesão.

— Cara, na verdade a gente conversa o tempo todo. É um amigo, irmão. Todo mundo foi pego de surpresa com essa lesão dele, mas a gente sabe exatamente o grau que é a lesão. A gente sabe que daqui a pouco ele está bem. Sem o Neymar na Copa, eu acho que não faz sentido nenhum. Discordo 100%. Se tu olhar, o Neymar não tem ninguém abatido ali, não, muito pelo contrário. O mesmo Neymar animado de sempre, afimzaço da Copa do Mundo — disse Zulu.

Presença da família de Neymar no Maracanã

A presença da família também reforçou a dimensão da noite para o jogador. O pai de Neymar chegou sozinho ao Maracanã e acenou para profissionais de imprensa presentes no estádio. Além dele, a esposa e as filhas do atacante acompanharam a partida no estádio.

Pouco antes do início do amistoso, Neymar foi ao gramado acompanhar o aquecimento da Seleção. O atacante conversou com integrantes da comissão técnica e também foi visto dialogando com membros da delegação brasileira, como o médico Rodrigo Lasmar.

Mesmo sem condições de atuar, Neymar ficou ao lado dos companheiros

No primeiro tempo, torcedores puxaram cantos em homenagem ao camisa 10. A cena se repetiria mais tarde, mas antes disso Neymar mostrou participação ativa no amistoso da Seleção. Do banco de reservas, ele comemorou todos os gols da Seleção. No marcado por Rayan, foi um dos primeiros a celebrar com o jovem, e com muito entusiasmo. O comportamento se repetiu ao longo da goleada, evidenciando o envolvimento constante com o desempenho da equipe.

Neymar comemora gol do Rayan com jogadores da Seleção (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Outro momento curioso foi no gol do Casemiro, que contou com a revisão do VAR. Enquanto o lance passava no telão do estádio, Neymar gesticulava, reclamando da demora para confirmar o gol da Canarinho. Após o árbitro apontar para o centro do campo, o jogador o aplaudiu.

Reações de Neymar em lance de gol do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O apoio vindo das arquibancadas ganhou ainda mais força após o apito final

Ao fim do jogo da Seleção, torcedores voltaram a cantar o nome do atacante. Neymar respondeu com acenos e gestos de agradecimento. Antes da volta olímpica ao redor do gramado, ao lado dos demais jogadores, o camisa 10 protagonizou uma cena que chamou atenção, mas que não é inédita.

Enquanto os companheiros se organizavam para saudar a torcida, Neymar permaneceu próximo ao campo, tirando fotos com jogadores e integrantes da comissão técnica do Panamá. Mesmo sem atuar, foi o atleta mais procurado pelos adversários.

Jogadores do Panamá tiram fotos com Neymar (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A cena reforça uma percepção que vai além do desempenho atual. Embora esteja distante do auge vivido em Santos, Barcelona ou nos primeiros anos de Seleção, Neymar segue sendo uma das figuras mais influentes e admiradas do futebol mundial, sendo uma referência, principalmente, para os demais convocados do Brasil.

Saída do Neymar no Maracanã

Na saída do estádio, o atacante passou pela zona mista acompanhado dos familiares. Ao ouvir gritos de incentivo e votos de boa sorte vindos de jornalistas e profissionais presentes no local, agradeceu.

Ancelotti fala sobre Neymar na coletiva de imprensa

Na entrevista coletiva após a partida, Carlo Ancelotti foi questionado sobre Neymar e deu uma resposta que ajuda a explicar sua convocação para a Copa.

— Ele tem que jogar na posição em que tem que jogar. Dentro de campo. Não pode jogar por fora. Como ponta ou como meia-atacante. Como jogaram Vini e Raphinha. Uma dessas posições — contextualizou o treinador italiano.

Crianças com Neymar (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A fala demonstra que o técnico não vê Neymar apenas como uma liderança ou um símbolo da Seleção. Ancelotti ainda acredita na capacidade técnica do atacante para contribuir dentro das quatro linhas quando estiver recuperado.

Entre camisas nas arquibancadas, homenagens da torcida, apoio dos amigos, carinho da família, admiração dos adversários e prestígio dentro da Seleção, Neymar deixou o Maracanã sem entrar em campo, mas com a sensação de que continua ocupando um espaço central no futebol brasileiro às vésperas da Copa do Mundo.

Quando Neymar deve ficar à disposição?

A avaliação do departamento médico da CBF apontou um prazo de recuperação entre duas e três semanas. Com isso, a expectativa é que Neymar esteja apto a atuar a partir da segunda rodada da fase de grupos do Mundial, quando o Brasil enfrenta o Haiti, no dia 19 de junho, na Filadélfia.

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