Brasil x Panamá justifica escolha da Globo por Everaldo Marques para Copa

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O Brasil goleou o Panamá por 6 a 2 neste domingo (31), em jogo que marcou a estreia de Everaldo Marques como narrador da Seleção. E a escolha da Globo pelo substituto de Luis Roberto se provou bastante acertada. Evê teve ótima atuação e pareceu não sentir o peso do novo posto.

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Durante décadas, a Globo teve, nada mais, nada menos, que Galvão Bueno na condução dos jogos da Seleção Brasileira. A lenda da narração, que se despediu da emissora após a Copa do Mundo de 2022, vai comandar o Mundial deste ano pelo SBT e N Sports.

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Com a saída de Cléber Machado, em 2023, e o problema de saúde de Luis Roberto, divulgado em abril, a Globo precisou escolher um novo nome para o posto mais nobre das transmissões. O escolhido foi Everaldo, apesar da "disputa" com Gustavo Villani.

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Na estreia como narrador principal da Seleção na maior emissora do país, Everaldo não desapegou dos bordões e soube equilibrar a descontração com a seriedade. O profissional também provou que a voz está em dia, sem falhar em nenhum dos oito gols do jogo.

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Durante o jogo, Everaldo ainda protagonizou um bonito momento, ao narrar o gol de pênalti marcado por Igor Thiago. O locutor usou os bordões "Com fé no pé" e "Sabe de quem?", de Luis Roberto, mostrando carinho e respeito com o veterano de 65 anos.

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Com direito a tributo do Evê pro Luis Roberto, aniversariante da semana. https://t.co/RHcbbdL1dj — Flávio Barbosa // www.familaquatica.net (@frab_br) May 31, 2026

Em entrevista ao Lance!, Renato Ribeiro, diretor de esportes da Globo, classificou a escolha por Everaldo como "natural".

- Foi tudo muito natural. Depois que a gente teve a notícia do Luis Roberto, a gente pensou com calma. Primeiro teve o impacto de digerir a notícia do Luis, que está se recuperando muito bem. E depois foi muito natural a escolha do Everaldo - disse.

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Também ao Lance!, Everaldo Marques revelou uma conversa com Luis Roberto, que se recupera de uma neoplasia cervical.

- E eu falei com o Luís, a gente troca mensagens praticamente todos os dias, mas eu falei com ele de viva voz três vezes: duas por telefone e uma pessoalmente. Eu fui visitá-lo, ele está aqui em São Paulo durante o tratamento, e a conversa não girou em torno de Copa. Não girou em torno das transmissões, do meu papel ocupando a vaga dele. Girou em torno do cuidado com ele, da saúde, como é que está a recuperação, como é que está o tratamento, como é que ele está vivendo o dia a dia - disse.