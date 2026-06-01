Bruno Guimarães e Fabinho elogiam torcida e destacam postura do Brasil

Pouco mais de 70 mil pessoas estiveram no Maracanã para prestigiar a vitória do Brasil sobre o Panamá por 6 a 2 no domingo (31). A postura da torcida no jogo que representou a despedida do elenco antes da viagem para os Estados Unidos foi elogiada pelos volantes Bruno Guimarães (Newcastle) e Fabinho (Al-Ittihad).

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— É muito importante: 70 mil pessoas, se não me engano. Agradeço à torcida que veio, prestigiou, fez uma linda festa e pôde voltar para casa feliz com o resultado — destacou Bruno.

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Além de valorizar os torcedores brasileiros, Fabinho elogiou a postura do time. O volante entrou no intervalo, quando Carlo Ancelotti trocou dez dos 11 titulares, e contribuiu para a vitória por 4 a 1 no placar dos 45 minutos finais.

— Sim (sentiram-se abraçados). É uma oportunidade enorme jogar aqui no Maracanã vestindo a camisa da Seleção Brasileira. Independentemente do adversário, a gente entrou no segundo tempo querendo pressionar, ir para cima, roubando bolas que ocasionaram um gol e o pênalti. Então, estou muito feliz com a partida em geral e a vitória — afirmou.

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Fabinho conversa com a imprensa após vitória do Brasil sobre o Panamá (Foto: Fernanda Gondim / Lance!)

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Brasil de Bruno e Fabinho vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.