Futebol Internacional

Adversário do Brasil: onde assistir e escalações do amistoso entre Marrocos x Equador

Confronto em Madrid marca o primeiro encontro da história entre as duas seleções

São Paulo (SP)
Dia 27/03/2026
13:07
Marrocos x Equador (Foto: Arte/Lance!)
Marrocos e Equador se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 17h15 (horário de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha. O confronto é um amistoso internacional da Data Fifa e terá transmissão do Sportv, XSports e Canal Goat. ➡️Clique para assistir no Premiere

Na Copa do Mundo de 2026, a seleção do Marrocos está no Grupo C e terá pela frente o Brasil na estreia, marcada para o dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), além de Haiti e Escócia. 

Já o Equador está no Grupo E, ao lado de Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. A equipe sul-americana estreia contra os marfinenses na Filadélfia, no dia 14 de junho, às 20h (de Brasília).

Para o Equador, a janela de março representa uma oportunidade de enfrentar adversários de diferentes continentes, algo que o técnico Sebastián Beccacece considera importa de olho na Copa.

Cabe ressaltar que, na história, Marrocos e Equador jamais se enfrentaram em nível de seleções principais. O duelo em Madrid será o primeiro entre as duas equipes.

Hakimi em ação por Marrocos contra Camarões, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

Marrocos campeã da Copa Africana de Nações de 2025 

A seleção foi declarada campeã da Copa Africana de Nações de 2025 no dia 17 de março, quando a Comissão de Apelação da CAF reverteu o resultado da final contra Senegal e atribuiu vitória por 3 a 0 por W.O. a Marrocos.

A decisão gerou controvérsia em escala mundial e ainda será contestada no Tribunal Arbitral do Esporte.

✅ FICHA TÉCNICA
MARROCOS X EQUADOR
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sexta-feira, 27 de março de 2026, às 17h15 (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri, na Espanha
📺 Onde assistir: Sportv, XSports e Canal Goat

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine; El Aynaou, Ezzalzouli, Saibari, El Khannouss, Brahim Diaz; El Kaabi. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Equador: Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Enner Valencia, Plata. Técnico: Sebastián Beccacece.

