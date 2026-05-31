Alisson rebate críticas por suposta falha em jogo do Brasil: 'Sempre'

Alisson rebateu as críticas por suposta falha no gol sofrido no primeiro tempo do amistoso entre Brasil e Panamá neste domingo (31). A Seleção Brasileira saiu na frente com Vini Jr, mas logo sofreu o empate: o panamenho Murillo cobrou falta, a bola desviou em Matheus Cunha e matou o goleiro. Mesmo assim, parte da torcida pegou no pé do atleta do Liverpool e chegou a vaiá-lo no Maracanã. Em entrevista após a partida, o ex-Internacional disse que as pessoas "sempre culpam o goleiro".

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— É a vida do goleiro, né? Mesmo quando não tem culpa, é culpado. Existe aquele ditado: o azar é do goleiro. Sempre que tomar um gol, a culpa vai ser do goleiro. A carreira toda do goleiro é assim. Sofrer gol é a pior coisa que pode acontecer com o goleiro, seja com falha ou não. Quando sofremos gol, é porque erramos como grupo. Foi um momento de azar. Mas temos que trabalhar também para isso não acontecer na Copa — afirmou.

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O gol de falta foi o único sofrido por Alisson na partida, já que o Brasil vencia por 2 a 1 no intervalo, quando o goleiro e outros nove titulares foram substituídos. Na segunda etapa, a Seleção sacramentou a goleada por 6 a 2. Para o ídolo do Liverpool, o mais importante foi manter o foco no restante do tempo em que esteve em campo.

— Durante o jogo, não podemos pensar muito nos erros. Temos que fazer uma avaliação correta, independentemente do que as pessoas avaliarem. Eu tenho sempre essa mentalidade. Eu sou a pessoa que mais vai cobrar de mim, eu me cobro muito. O grupo necessita que eu esteja sempre bem, então a minha preocupação é fazer o melhor para ajudar a equipe — concluiu.

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Brasil de Alisson vai para os Estados Unidos

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti viram a chave para o calendário nos Estados Unidos antes do Mundial, com amistoso marcado para o próximo sábado (6), em Cleveland, contra o Egito. O jogo será o último teste do Brasil antes da estreia na Copa. O Egito também se prepara de olho nos compromissos do Grupo G, contra Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

A delegação brasileira viaja nesta segunda-feira (1º) rumo aos Estados Unidos para dar início à concentração e ajustes de olho na estreia no Mundial, que será no dia 13, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.