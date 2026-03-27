Com destaque de jogador do Flamengo, Equador empata com rival do Brasil na Copa

Equador e Marrocos empataram por 1 a 1, nesta sexta-feira (27), em amistoso internacional realizado no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP). Adversário do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção marroquina conseguiu arrancar o empate nos minutos finais, com Neil El Aynaoui. Do lado equatoriano, John Yeboah balançou a rede após assitência de Gonzalo Plata, do Flamengo.

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Esta foi a estreia do treinador Mohamed Ouahbi, que assumuiu a seleção marroquina após Walid Regragui se demitir na sequência da polêmica final da Copa Africana de Nações, em que Marrocos foi declarado campeão nos tribunais. O adversário do Brasil na Copa do Mundo retorna na terça-feira (31) para encarar o Paraguai.

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Como foi Marrocos x Equador?

O primeiro tempo foi morno nas oportunidades criadas, mas ficou marcado pela superioridade do Equador, que criou as melhoras chances de gol. Com mais posse de bola, os equatorianos ficaram perto de abrir o placar com Alan Minda, jogador do Atlético-MG, que puxou contra-ataque em velocidade e chutou de fora da área com perigo, com a bola passando perto da meta defendida por Bono.

Do outro lado, a seleção marroquina conseguiu sobreviver a pressão do Equador e conseguiu se arrumar já na reta final da primeira etapa. Mesmo com o mesmo número de finalizações dos adversários — seis — não teve uma oportunidade clara de gol.

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No retorno do segundo tempo, a seleção equatoriana conseguiu abrir o placar com John Yeboah. Após tabelinha com Gonzalo Plata, do Flamengo, o camisa nove do Equador bateu de primeira da entrada da área para marcar o primeiro gol do jogo.

Equador e Marrocos empataram por 1 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

O Equador seguia melhor após o gol, pressionando a defesa marroquina. Porém, após conseguir um escanteio em um contra-ataque, El Aynaoui foi derrubado por Gonzalo Plata dentro da área e o árbitro marcou pênalti para Marrocos. Na cobrança, El Aynaoui parou em Galíndez, mas Mohamed Rabie Hrimat apareceu no rebote para empatar o placar. Porém, após revisão do VAR, o gol foi anulado por invasão de Hrimat no momento da penalidade.

Nos minutos finais, a seleção marroquina se atirou ao ataque e, após escanteio cobrado por Achraf Hakimi, Neil El Aynaou apareceu para cabecear e empatar o duelo no Riyadh Air Metropolitano. Ao fim, o empate persistiu e o duelo acabou por 1 a 1.

Equador e Marrocos empataram por 1 a 1 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Marrocos na Copa do Mundo

O Marrocos será o primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo, em partida realizada no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). Logo depois, encaram a Escócia no dia 19 e fecham o Grupo C contra o Haiti, no dia 24.

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