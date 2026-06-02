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Jogadores da Seleção postam fotos com familiares antes de voo para os EUA

Delegação brasileira viajou rumo aos Estados Unidos

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/06/2026
05:10
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Jogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá.
imagem cameraJogadores do Brasil se arbaçam e comemoram gol de Igor Thiago sobre o Panamá (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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A Seleção Brasileira embarcou para os Estados Unidos, na última segunda-feira (1), às 23h (de Brasília), no Aeroporto Internacional do Galeão, rumo à Copa do Mundo de 2026. Durante o dia, familiares de alguns jogadores aproveitaram o momento para se despedir e desejar boa sorte.

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O atacante Neymar, o meia Lucas Paquetá e o zagueiro Ibanez aproveitaram o tempo livre da segunda-feira (1) para passar um período em família. Os três compartilharam imagens do registro da despedida nas redes sociais.

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Além deles, o meia Bruno Guimarães também registrou uma mensagem da família antes de embarcar para os Estados Unidos. O zagueiro Marquinhos, que não se encontrava no Rio de Janeiro, e irá se encontrar com a Seleção já na sede da Copa do Mundo, registrou um momento em família na cidade de Paris, onde mora. Veja abaixo:

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Neymar em despedida antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Neymar em despedida antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Marquinhos em despedida de família para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Marquinhos em despedida de família para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Lucas Paquetá em despedida para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Lucas Paquetá em despedida para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Família de Bruno Guimarães se despede do jogador (Foto: Reprodução)
Família de Bruno Guimarães se despede do jogador (Foto: Reprodução)
Ibanez em despedida da família antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Ibanez em despedida da família antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Como foi o dia do embarque?

O dia foi de folga para os jogadores, que venceram a seleção do Panamá por 6 a 2, no último domingo (31), dentro do Maracanã. No período da manhã e início da tarde, os atletas convocados estiveram livres. O atacante Endrick, por exemplo, chegou a almoçar com a esposa Gabriely Miranda.

A partir das 16h (de Brasília), os convocados começaram a se concentrar em um na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O relógio marcava 18h (de Brasília), quando os atletas deixaram o local e partiram em direção a Sede da CBF.

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A proximidade do hotel com o destino mais a escolta dos ônibus da delegação facilitaram o deslocamento, que durou poucos minutos. Na CBF, os jogadores foram recebidos por funcionários da entidade e por torcedores no local.

Lá, os jogadores participaram de ativações, passearam pelo museu da federação e se prepararam para o trajeto rumo ao Aeroporto Internacional Galeão. Às 20h, a delegação partiu para o destino final do dia.

O trajeto demorou 45 minutos. Ao desembarcarem do ônibus, os jogadores foram recebidos por um movimento discreto de torcedores, que buscavam o último adeus. Às 22h, o avião da Seleção Brasileira decolou rumo aos Estados Unidos.

Seleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme/CBF)
Seleção Brasileira decola rumo à Copa do Mundo (Foto: Nelson Terme/CBF)

Seleção rumo à Copa do Mundo 2026

A cidade de Nova Jersey será a base do Brasil para a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira tem mais um amistoso preparatório agendado antes da estreia no torneio. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6).

Nesta terça-feira (2), a programação da Seleção envolve a chegada ao Hotel The Ridge, em Basking Ridge, em Nova Jersey, prevista para às 9h30 (de Brasília). No fim da tarde, às 17h (de Brasília), no CT do Red Bull.

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A primeira partida do time brasileiro no Mundial está marcada para 13 de junho. Na data, a equipe do treinador Carlo Ancelotti enfrenta o Marrocos, em Nova York, Estados Unidos. Além da seleção africana, o Brasil também irá enfrentar Escócia e Haiti, pelo Grupo C, no início do torneio.

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