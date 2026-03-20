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Campeão do mundo em 2002, o ex-jogador Roque Júnior falou do assunto que é especialista em entrevista exclusiva ao Lance!: a zaga da Seleção Brasileira. Ao avaliar a última convocação de Carlo Ancelotti, o ídolo nacional elogiou três nomes escolhidos pelo italiano para o setor (Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães) e sugeriu outros dois defensores "esquecidos", Nino e Tuta.

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— Ele levou três zagueiros que gosto: Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães. Os três estão jogando em nível alto. E tem uma vaga em aberto. Tem o Nino que já foi chamado, o Tuta também merecia uma chance, jogou muitos anos na Alemanha e foi para o Catar agora. É bom ter jogado na Alemanha, um campeonato que visa muito os duelos, o um contra um. Léo Pereira e Ibañez (outros dois convocados de Ancelotti) estão na briga por essa vaga, mas eu olharia o Nino e o Tuta também. O Brasil está bem servido, especialmente pelos três que destaquei em alto nível — analisou.

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Além de Marquinhos, Magalhães, Bremer, Léo Pereira e Ibañez, o técnico italiano selecionou Danilo, que pode atuar como zagueiro e lateral-direito. Outro que se enquadra no mesmo perfil e deve jogar a Copa do Mundo é Éder Militão, ausente na última lista por lesão. Desde a sua chegada à Seleção, Ancelotti também já chamou os zagueiros Fabrício Bruno, Lucas Beraldo, Léo Ortiz e Alexsandro.

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Os nomes sugeridos por Roque Júnior

Nino: o zagueiro de 28 anos se destacou na passagem pelo Fluminense, entre 2019 e 2023, na qual ergueu o troféu da Libertadores. Desde 2024, defende o Zenit, da Rússia. Foi convocado para a Seleção Brasileira pelos técnicos Ramon Menezes e Fernando Diniz em 2023. Seu único jogo com a equipe principal foi na derrota por 1 a 0 contra a Argentina, em novembro daquele ano. Antes, porém, foi campeão olímpico com a Amarelinha em Tóquio-2021.

Tuta: o defensor de 26 anos fez base no São Paulo, mas se notabilizou no futebol alemão, vestindo a camisa do Frankfurt em 187 jogos entre 2019 e 2025, passagem que ainda foi consagrada com título da Liga Europa. No início do ano passado, foi vendido por 15 milhões de euros ao Al-Duhail, do Catar. Não recebeu oportunidades até hoje na Seleção Brasileira.

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Zagueiro Nino carrega a bola em jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Staff Images / CBF)

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Última convocação da Seleção Brasileira

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Bento (Al-Nassr)

Defensores: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alex Sandro (Flamengo), Wesley (Roma), Léo Pereira (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo) e Ibañez (Al-Ahli)

Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Andrey Santos (Chelsea), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Gabriel Sara (Galatasaray)

Atacantes: Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Vini Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), João Pedro (Chelsea), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford) e Rayan (Bournemouth)