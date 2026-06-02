Os brasileiros com mais jogos em Copas: Neymar mira recorde do país em Mundiais

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Enquanto luta contra uma lesão na panturrilha, Neymar pode escrever um capítulo histórico na Copa do Mundo de 2026. Convocado para disputar seu quarto Mundial, Neymar chega ao torneio com 13 partidas disputadas em Copas do Mundo e pode alcançar uma marca que parecia inalcançável há alguns anos: tornar-se o brasileiro com mais jogos na história da competição.

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Neymar soma menos de 5 mil minutos em campo desde 2022 e vive novo drama rumo à Copa

A expectativa do departamento médico e da comissão técnica da Seleção Brasileira é que ele possa estar apto para a fase de grupos, que começa para o Brasil dia 13 de junho, quando a equipe comandada por Carlo Ancelotti estreia contra o Marrocos. Se for preciso cortar Neymar, o prazo para que a CBF tome a decisão se encerra dia 12 de junho, 24 horas antes da partida inicial da Seleção na Copa.

Até aqui, Neymar entrou em campo em 13 oportunidades nos Mundiais de 2014, 2018 e 2022, somando oito gols e quatro assistências. Caso o Brasil alcance a final da Copa de 2026 e o atacante participe de todos os jogos, ele poderá chegar a 21 partidas e superar o recorde atualmente pertencente a Cafu. Como existe a possibilidade de o camisa 10 ficar fora da estreia, o cenário mais provável é que ele alcance, no máximo, 20 jogos, igualando a marca do ex-lateral-direito.

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A perseguição ao recorde de Cafu coloca Neymar em uma lista que reúne alguns dos maiores nomes da história da Seleção Brasileira. Pelé, por exemplo, com 14 jogos, não está nem entre os 10 jogadores que mais atuaram pelo Brasil em Copas.

Cafu – 20 jogos

Capitão do pentacampeonato em 2002 e único jogador a disputar três finais consecutivas de Copa do Mundo, Cafu lidera a lista. Foram 20 partidas distribuídas por quatro edições do torneio. Participou de três jogos na campanha do tetra em 1994, atuou em seis partidas do vice-campeonato de 1998, esteve presente nos sete jogos do título de 2002 e disputou mais quatro confrontos na campanha encerrada nas quartas de final em 2006.

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Cafu comemora gol da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Escócia na estreia na Copa do Mundo de 1998 (Foto: Reprodução)

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Ronaldo – 19 jogos

O Fenômeno esteve presente em quatro Copas do Mundo e soma 19 partidas disputadas. Convocado ainda jovem em 1994, não entrou em campo naquela conquista. Depois, atuou em sete jogos no vice-campeonato de 1998, mais sete no pentacampeonato de 2002 e cinco na campanha de 2006. Também é o segundo maior artilheiro brasileiro da história dos Mundiais.

Ronaldo foi campeão do Mundo em 2002 (Foto: Divulgação/CBF)

Dunga – 18 jogos

Capitão do tetra e símbolo de uma geração marcada pela competitividade, Dunga disputou três Copas do Mundo. Foram quatro partidas em 1990, sete no título de 1994 e outras sete no vice-campeonato de 1998, totalizando 18 jogos.

Dunga foi o capitão do tetra, em 1994 (Foto: Divulgação / CBF)

Taffarel – 18 jogos

Companheiro de Dunga nas campanhas de 1994 e 1998, o goleiro foi titular absoluto durante três Copas do Mundo. Atuou em quatro partidas em 1990, sete no tetra e mais sete na campanha que terminou com o vice-campeonato na França.

Taffarel durante a Copa do Mundo de 1994 (Foto: Divulgação)

Lúcio – 17 jogos

Referência defensiva do Brasil durante quase uma década, Lúcio acumulou 17 partidas em Mundiais. Foram sete jogos na conquista de 2002, cinco em 2006 e mais cinco em 2010. Em todas as edições, foi titular da equipe.

Lúcio disputa bola com Cristiano Ronaldo na Copa de 2010. (Foto: Divulgação/FIFA)

Roberto Carlos – 17 jogos

Um dos maiores laterais-esquerdos da história do futebol brasileiro, Roberto Carlos disputou 17 partidas em Copas. Atuou em sete jogos em 1998, seis na campanha do pentacampeonato e quatro em 2006.

Foto: AFP

Gilberto Silva – 16 jogos

Peça fundamental do meio-campo brasileiro no início dos anos 2000, Gilberto Silva soma 16 partidas em Copas do Mundo. Foram sete no título de 2002, quatro em 2006 e cinco em 2010.

Gilberto Silva foi campeão do mundo em 2002 (Foto: Divulgação)

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Jairzinho – 16 jogos

Ídolo da geração campeã de 1970, Jairzinho disputou três Copas e participou de 16 partidas. Foram três jogos em 1966, seis no tricampeonato do México e sete na campanha que terminou com o quarto lugar em 1974.

Pelé e Jairzinho defendendo a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Redes sociais)

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Bebeto – 15 jogos

Um dos protagonistas do tetra, Bebeto soma 15 partidas em Mundiais. Atuou uma vez em 1990, sete em 1994 e mais sete em 1998, encerrando sua trajetória em Copas como vice-campeão mundial.

bebeto comemora gol contra Camarões na Copa do Mundo de 1994 (Foto: FIFA)

Os brasileiros com 15 jogos

A décima posição é compartilhada por quatro lendas da Seleção. Didi, bicampeão mundial em 1958 e 1962, disputou 15 partidas. Nilton Santos, um dos maiores laterais da história, também chegou a 15 jogos em quatro edições do torneio. Rivellino acumulou a mesma marca entre as Copas de 1970 e 1978. Mais recentemente, Thiago Silva igualou o grupo ao disputar 15 partidas em quatro Mundiais, de 2010 a 2022.