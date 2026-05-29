Emiliano Martínez será convocado pelo Uruguai, e Palmeiras terá 7 nomes na Copa

Emiliano Martínez irá se juntar a Piquerez como representantes do Palmeiras na seleção do Uruguai para a disputa da Copa do Mundo, segundo apuração da reportagem do Lance!. A lista da Celeste ainda não foi divulgada oficialmente, apesar de alguns jogadores já treinarem nas instalações da AUF.

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Com isso, não ficará à disposição de Abel Ferreira para o último compromisso do Palmeiras antes da pausa para o Mundial. No domingo, o Verdão recebe a Chapecoense, em casa, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Até o momento, o Palmeiras possui dois nomes confirmados de forma oficial na Copa: Jhon Arias (Colômbia), e Flaco López (Argentina). Piquerez, por sua vez, já integra os treinos do Uruguai, mesmo sem o anúncio da lista.

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A reportagem publicou na última semana que Piquerez estava na reta final de recuperação de cirurgia no tornozelo e estaria garantido caso apresentasse condições físicas. Agora, realiza os últimos ajustes com o departamento médico do Uruguai para, então, ser liberado para treinar com bola sem restrições com o restante dos convocados.

Gustavo Gómez, Mauricio e Ramón Sosa aguardam o anúncio de Alfaro pela seleção do Paraguai. O atacante, que desfalcou o Palmeiras em alguns compromissos após se lesionar no empate contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, voltou ao banco de reservas na última noite. No entanto, não foi utilizado por Abel Ferreira contra o Junior Barranquilla.

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— Acho que foram sete ou oito convocados. Essa é minha função também. Muitos clubes querem o treinador do Palmeiras. Por quê? Por isso também. Quando o Palmeiras quis me contratar, expliquei qual era minha filosofia e não foi por acaso que o Palmeiras quis um treinador como eu — afirmou Abel Ferreira.

Emiliano Martínez durante treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Sem os convocados, o Palmeiras entrará em campo no próximo domingo, contra a Chapecoense, pelo Brasileirão, no último duelo antes da pausa para a Copa do Mundo. Independentemente do resultado, o Alviverde seguirá como líder da competição, já que possui sete pontos de vantagem sobre o Flamengo.

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