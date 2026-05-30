Jornalista fala de Arrascaeta, do Flamengo: 'Não é'

Durante o programa Sala do Esporte, da Band Sports, o jornalista Alexandre Pretzel analisou o momento que vive o futebol sul-americano e citou o camisa 10 do Flamengo como exemplo. Ao longo da fala, o jornalista também falou de Canobbio, do Fluminense, e Memphis, do Corinthians. Além disso, lembrou de jogadores como Luis Suárez e Cavani, que brilharam no futebol europeu e que, para ele, eram de uma prateleira acima comparados ao nível atual de jogadores.

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- O futebol caiu. O Arrascaeta é o craque da seleção uruguaia hoje. O Arrascaeta é craque? Para mim, não. Para mim, o Arrascaeta é um grande jogador. Para mim, tem uma diferença. O craque está acima do grande jogador. Daí depois vem o gênio. Por exemplo, hoje o Arrascaeta é o 10 da seleção uruguaia, certo? Pela realidade atual, por tudo que ele faz no Flamengo, o que for. Mas na Copa do Mundo… — disse o comunicador.

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Pretzel afirmou também que Canobbio, do Fluminense, estar entre os convocados da seleção uruguaia para o Mundial é um demonstrativo da queda de nível do futebol praticado no continente.

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— Dos grandes atacantes que o Uruguai já teve, o Canobbio não entra na lista dos 20 aí, pelo amor de Deus. O Canobbio na Copa é uma brincadeira. Recentemente teve Suárez e Cavani — comentou Pretzel.

Ao ser perguntado sobre quem é melhor entre Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians, e Arrascaeta, o jornalista respondeu que prefere o holandês.

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— Posições diferentes, mas eu acho que o… acho que o Memphis tem mais… tem mais bola que o Arrascaeta — afirmou.

De acordo com Pretzel, Memphis Depay que disputará a Copa do Mundo, está acima de Arrascaeta (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Arrascaeta, do Flamengo, aponta favoritos à Copa do Mundo: 'Três mais fortes'

Giorgian de Arrascaeta acredita que França, Espanha e Argentina são as principais favoritas ao título da Copa do Mundo. O camisa 10 do Flamengo e da seleção do Uruguai também comentou seu estilo de jogo, a rivalidade com o Palmeiras e o desempenho individual sob o comando de Filipe Luís em 2025.

— Eu acredito que França, Espanha e Argentina são as três mais fortes — disparou o meia, em entrevista ao "Sofascore".

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Ao comentar suas características dentro de campo, Arrascaeta afirmou que possui um estilo mais próximo ao da Seleção Brasileira do que ao modelo tradicionalmente associado ao futebol uruguaio.

— Não é brincadeira (ter estilo mais parecido com a Seleção Brasileira do que com a uruguaia). São as minhas características. Quem entende de futebol sabe disso. Sou um cara de jogo associado, não tão intenso. Mas a gente tem que saber a forma que o treinador quer jogar, o que pede de você. Aqui no Flamengo tive diferentes treinadores também — avaliou o jogador.

O uruguaio também comentou a disputa frequente entre Flamengo e Palmeiras nas principais competições do futebol brasileiro desde 2019.

— Desde 2019, Flamengo e Palmeiras são os times que mais brigam por títulos. Sempre estão em finais, brigando no Brasileiro. Isso é bom para os dois. A dificuldade aumenta, cria-se uma rivalidade bonita, que não precisa passar disso. A gente sabe da responsabilidade. Sempre estamos cabeça a cabeça com o Palmeiras, brigando por títulos — disse.

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Por fim, Arrascaeta creditou parte de seu desempenho na temporada de 2025 ao trabalho de Filipe Luís, que buscava deixá-lo mais próximo do gol dentro do modelo de jogo da equipe. Ao todo, foram 25 gols e 19 assistências do camisa 10.

— Sim, obviamente (Filipe Luís colaborou para ano de números impressionantes). Fili é um cara que me conhecia muito bem dentro de campo e também fora; a gente tem uma relação muito boa. Ele tentava me deixar o mais confortável possível dentro de campo, perto do gol. E depois temos que ter a consciência e responsabilidade de fazer o plano de jogo que o treinador quer. Foi um ano em que jogamos muito, o elenco todo, e conquistamos coisas importantes. Ele tinha esse senso de me deixar mais livre perto do gol. E temos que saber da responsabilidade para executar o papel com gols, assistências e vitórias — destacou.

O Uruguai está no Grupo H da Copa do Mundo e faz sua estreia no próximo dia 15, diante da Arábia Saudita; Espanha e Cabo Verde completam a chave. Arrascaeta, por sua vez, não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula direita no duelo entre Flamengo e Estudiantes, pela Libertadores. O meia foi submetido à cirurgia e se recupera já junto à seleção uruguaia, às vésperas do Mundial.

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