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Veja gols da Argentina na despedida de Lionel Messi

Messi se despede da Argentina com 1 gol e 2 assistências

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 22:08
Atualizado há 10 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Lionel Messi comemorando gol de pênalti
Lionel Messi comemorando gol de pênalti (Foto: Luis ROBAYO / AFP)

Messi encerra sua carreira na Seleção Argentina nesta terça-feira (6), contra o Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com duas assistências e um gol de pênalti, a Albiceleste venceu Benim, na partida de despedida com o brilho do craque argentino.

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Aos 2 minutos da segunda etapa, Messi bate escanteio com muita qualidade, e Otamendi, que também se despede nesta terça, chega para bater com muito estilo! Golaço num sem-pulo.

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Veja o gol:

Aos 15 minutos da segunda etapa, Nico Paz recebe de Messi e chuta lindamente com a canhota. Chance zero para Dandjinou, a-lá Messi (com assistência novamente do craque).

Veja o gol:

Aos 25 minutos da segunda etapa, Messi bate com muita qualidade e marca um verdadeiro golaço de pênalti.

Veja o gol:

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Ficha do jogo: Argentina x Benim
Competição: Amistoso Internacional (Data Fifa)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
Horário: 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e ge.tv (streaming)

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