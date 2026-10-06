Veja gols da Argentina na despedida de Lionel Messi
Messi se despede da Argentina com 1 gol e 2 assistências
Messi encerra sua carreira na Seleção Argentina nesta terça-feira (6), contra o Benim, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com duas assistências e um gol de pênalti, a Albiceleste venceu Benim, na partida de despedida com o brilho do craque argentino.
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Aos 2 minutos da segunda etapa, Messi bate escanteio com muita qualidade, e Otamendi, que também se despede nesta terça, chega para bater com muito estilo! Golaço num sem-pulo.
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Veja o gol:
Aos 15 minutos da segunda etapa, Nico Paz recebe de Messi e chuta lindamente com a canhota. Chance zero para Dandjinou, a-lá Messi (com assistência novamente do craque).
Veja o gol:
Aos 25 minutos da segunda etapa, Messi bate com muita qualidade e marca um verdadeiro golaço de pênalti.
Veja o gol:
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✅ Ficha do jogo: Argentina x Benim
Competição: Amistoso Internacional (Data Fifa)
📅 Data: terça-feira, 6 de outubro de 2026
⏰ Horário: 20h00 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Nuñez, Buenos Aires (Argentina)
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e ge.tv (streaming)
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