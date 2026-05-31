Conhecida por ter uma das torcidas mais fanáticas e apaixonadas do planeta, a Argélia retorna à Copa do Mundo após bater na trave no ciclo passado. Sob um comando tático renomado e com um elenco recheado de atletas que desfilam sua técnica nos principais palcos da Europa e do futebol saudita, os argelinos caíram no duríssimo Grupo J, ao lado de Argentina, Áustria e Jordânia.

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🌍 Cenário: como a Argélia chega à Copa?

A seleção argelina chega à Copa de 2026 vivendo um processo de reconstrução amplamente bem-sucedido. Depois do fim da longa "era Belmadi", a federação apostou em uma nova mentalidade tática que organizou o time e potencializou as jovens promessas com dupla nacionalidade franco-argelina.

A classificação nas Eliminatórias Africanas foi conquistada com autoridade, mostrando um futebol muito dinâmico e ofensivo. O sorteio colocou o time frente a frente com a atual campeã Argentina logo na estreia, mas o elenco viaja focado na vice-liderança da chave para carimbar a vaga no mata-mata.

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📈 Melhor campanha em Copas

A melhor participação da história da Argélia em Mundiais aconteceu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Naquela ocasião, a histórica e valente geração liderada por Slimani e Brahimi passou da fase de grupos e caiu nas oitavas de final diante da campeã Alemanha, em uma prorrogação dramática que terminou 2 a 1 e consagrou o goleiro M'Bolhi.

✨ Fato curioso: "jogo da vergonha" que mudou as regras da Fifa

A Argélia foi protagonista involuntária de uma das maiores injustiças da história das Copas, em 1982, na Espanha. Na estreia, os argelinos chocaram o planeta ao vencer a poderosa Alemanha Ocidental por 2 a 1. Na última rodada do grupo, sabendo do resultado da Argélia, Alemanha Ocidental e Áustria entraram em campo cientes de que uma vitória alemã por 1 a 0 classificaria ambas as seleções europeias e eliminaria os africanos.

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O jogo foi um vexame de faltas combinadas e toque de bola lateral sem intensidade após o gol alemão. O escândalo foi tão grande que, a partir da Copa de 1986, a Fifa mudou a regra e determinou que os jogos da última rodada da fase de grupos fossem disputados estritamente no mesmo horário.

⚡ O cara do time: Riyad Mahrez

Mesmo atuando no futebol saudita pelo Al-Ahli, Riyad Mahrez continua sendo a grande referência técnica, a liderança moral e o cérebro da seleção. O ponta-direita ex-Manchester City compensa a menor explosão física com uma genialidade absurda na perna esquerda: seu drible curto puxando para o meio e sua frieza em cobranças de falta e pênaltis são as principais armas para desmontar os blocos defensivos adversários na América do Norte.

Mahrez no aquecimento de Argélia x Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

👁️ Fique de olho: Mohamed Amoura

Se Mahrez dita o ritmo cadenciado e cerebral, Mohamed Amoura é a pura eletricidade em campo. O jovem atacante do Wolfsburg, da Alemanha, chega ao seu primeiro Mundial credenciado como uma das principais armas de velocidade do futebol europeu. Baixinho, extremamente vertical e com uma aceleração devastadora, Amoura é o pesadelo dos defensores pesados quando ataca os espaços em contra-ataques letais. Olho vivo nele, pois tem tudo para ser o artilheiro da equipe no torneio.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Argélia?

O grande comandante dos "guerreiros do deserto" é o experiente Vladimir Petković. O treinador de 62 anos é amplamente conhecido no cenário mundial por ter liderado a seleção da Suíça por sete anos, alcançando as quartas de final da Eurocopa após eliminar a poderosa França. Contratado para dar peso internacional e estofo tático à Argélia, Petković implementou um futebol moderno de transições agressivas e alta intensidade, consertando os problemas defensivos crônicos que assombravam a equipe em anos anteriores.

📅 Agenda da Argélia na fase de grupos

Argentina x Argélia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 16 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Jordânia x Argélia

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 23 de junho, terça-feira, às 00h (de Brasília);

🏟️ Levi's Stadium, São Francisco, EUA.

Argélia x Áustria

⚽ Fase de grupos (Grupo J);

📅 27 de junho, sábado, às 23h (de Brasília);

🏟️ GEHA Field Stadium, Kansas City, EUA.

Argélia vence coreanos e alcança a vice-liderança do Grupo H (Foto: Pedro Ugarte/AFP)

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