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Em 2026, Argentina volta a viver drama da Copa do Mundo de 2022

Albiceleste mantém jogadores no radar em caso de novos problemas

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
12/06/2026 07:30
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Técnico da Argentina, Scaloni concede coletiva antes de amistoso contra Honduras
Técnico da Argentina, Scaloni concede coletiva antes de amistoso contra Honduras (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

Em 2026, a Argentina volta a viver o drama de lesões e cortes ocorrido às vésperas do início da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Há quatro anos, Lionel Scaloni precisou se desfazer de Lo Celso, Nico González e Joaquín Correa pouco antes do início do torneio.

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    Nos Estados Unidos, a Argentina precisou cortar o polivalente Leonardo Balerdi, que atua tanto como zagueiro, quanto como lateral-esquerdo, por conta de uma lesão. O zagueiro Marcos Senesi foi chamado de última hora para substituir o defensor do Olympique Marseille.

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    No entanto, a Argentina lida com diversas preocupações referentes a jogadores que sentem problemas físicos às vésperas do início da Copa do Mundo. O volante Leandro Paredes não participou de nenhum dos amistosos que serviram como teste para a Albiceleste, enquanto Nicolás Tagliafico sofreu uma lesão na panturrilha e deve desfalcar a atual campeã da competição na estreia contra a Argélia.

    Embora exista um otimismo interno com relação a recuperação dos dois jogadores, a dupla não está 100% garantida na Copa do Mundo. Nomes como os de Guido Rodríguez e Marcos Acuña estão sendo monitorados caso Leandro Paredes e Nicolás Tagliafico não tenham condições de disputar o torneio ao longo do próximo mês.

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    Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras
    Nicolás Tagliafico em ação no amistoso entre Argentina e Honduras (Foto: Tim Warner/AFP)

    Assim como Paredes, Nahuel Molina também não participou dos dois amistosos contra Honduras e Islândia, mas o lateral-direito não parece preocupar tanto quanto o volante do Boca Juniors. Assim como Dibu Martínez, que se recupera de uma fratura no dedo anelar da mão direita, mas vive a expectativa por iniciar a partida contra a Argélia, na terça-feira (16).

    Apesar do drama, Argentina foi campeã em 2022

    Com os cortes de Lo Celso, Nico González e Joaquín Correa, a Argentina convocou Exequiel Palacios, Ángel Correa e Thiago Almada. O trio teve pouca participação na Copa do Mundo, mas a equipe de Lionel Scaloni conseguiu superar os problemas e se sagrar campeã.

    É possível que o treinador não tenha o elenco completo 100% saudável para o início da Copa do Mundo, mas Scaloni já provou que é capaz de se reinventar e não tem medo de fazer mudanças. Embora as lesões atrapalhem o planejamento inicial, o comandante mantém outros atletas no radar que se destacaram no futebol europeu na última temporada ou que possuem a confiança do elenco.

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