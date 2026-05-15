Rodrygo usa esteira antigravidade em tratamento após cirurgia; veja vídeo
Jogador passa por longo período de recuperação após lesão de joelho
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Fora da Copa do Mundo após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodrygo mantém rotina intensa de tratamento para recuperação. Nesta sexta-feira (15), o jogador fez uma caminhada em uma esteira antigravidade, instalada no Centro de Treinamento da Ciudad Real Madrid.
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O equipamento foi desenvolvido por engenheiros da Nasa, a agência espacial norte-americana, para o treinamento de astronautas, e cada vez mais tem sido usado no esporte para a recuperação de atletas. Isso porque ela tem capacidade de "tirar" até 80% do peso do corpo durante a execução de exercícios, o que reduz a carga e o impacto sobre o joelho de Rodrygo.
Nome até então certo para a Copa do Mundo, o jogador do Real Madrid se lesionou no início de março durante derrota do time para o Getafe, pela Liga Espanhola. Na ocasião, Rodrygo entrou aos 10 minutos do segundo tempo e se contundiu pouco tempo depois.
No dia 10 daquele mês, o jogador passou por cirurgia para reconstrução do ligamento e também por uma sutura no menisco. O prazo inicial previsto para recuperação é de pelo menos oito meses. Assim, Rodrygo deve voltar aos gramados apenas no fim do ano, ou mesmo no início de 2027.
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