Rodrygo usa esteira antigravidade em tratamento após cirurgia; veja vídeo

Fora da Copa do Mundo após romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito, Rodrygo mantém rotina intensa de tratamento para recuperação. Nesta sexta-feira (15), o jogador fez uma caminhada em uma esteira antigravidade, instalada no Centro de Treinamento da Ciudad Real Madrid.

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O equipamento foi desenvolvido por engenheiros da Nasa, a agência espacial norte-americana, para o treinamento de astronautas, e cada vez mais tem sido usado no esporte para a recuperação de atletas. Isso porque ela tem capacidade de "tirar" até 80% do peso do corpo durante a execução de exercícios, o que reduz a carga e o impacto sobre o joelho de Rodrygo.

Nome até então certo para a Copa do Mundo, o jogador do Real Madrid se lesionou no início de março durante derrota do time para o Getafe, pela Liga Espanhola. Na ocasião, Rodrygo entrou aos 10 minutos do segundo tempo e se contundiu pouco tempo depois.

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No dia 10 daquele mês, o jogador passou por cirurgia para reconstrução do ligamento e também por uma sutura no menisco. O prazo inicial previsto para recuperação é de pelo menos oito meses. Assim, Rodrygo deve voltar aos gramados apenas no fim do ano, ou mesmo no início de 2027.

Rodrygo tem ano para recuperação de cirurgia no Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

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