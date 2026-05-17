menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

LanceTV! transmite ao vivo a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Carlo Ancelotti divulga a esperada lista com os 26 convocados para o Mundial

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
19:37
Favorite o Lance! no Google
Expectativa para a convocação da Seleção: Vini Jr e Neymar estão de pé atrás de Ancelotti
imagem cameraVini Jr? Neymar? Carlo Ancelotti divulga a convocação para a Copa do Mundo
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta segunda-feira, acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, AO VIVO no Lance!TV, direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A partir das 13h, o Lance! terá uma cobertura especial e completa de um dos momentos mais aguardados do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

Relacionadas

A transmissão contará com entradas ao vivo, diretamente do palco da convocação, com Lucas Borges e João Lidington, além de reportagens especiais de João Vidal e Thales Teixeira trazendo o clima da expectativa para o anúncio da lista final do Brasil para o Mundial.

➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

A cobertura também vai debater um dos grandes temas que movimentam o torcedor brasileiro: Neymar vai ou não estar na lista da Copa do Mundo de 2026?

continua após a publicidade
Carlo Ancelotti está em sete jogos no Brasileirão (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Expectativa para a Copa do Mundo: Ancelotti durante coletiva da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O time de setoristas do Lance! acompanha todos os bastidores da Seleção Brasileira com Márcio Dolzan, Márcio Iannacca, Fernanda Gondim e Lucas Bayer, analisando escolhas, surpresas, ausências e os impactos da convocação para o futuro da equipe brasileira.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Não perca a cobertura especial da convocação da Seleção Brasileira AO VIVO no Lance!TV, com informação, análise e cobertura, direto do Museu do Amanhã!

continua após a publicidade

Agenda do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA

Brasil x Haiti

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

Brasil x Escócia

⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias