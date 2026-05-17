LanceTV! transmite ao vivo a convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo
Carlo Ancelotti divulga a esperada lista com os 26 convocados para o Mundial
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta segunda-feira, acompanhe a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, AO VIVO no Lance!TV, direto do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A partir das 13h, o Lance! terá uma cobertura especial e completa de um dos momentos mais aguardados do futebol brasileiro.
Relacionadas
- Fora de Campo
Eric Faria aponta grande nome para Seleção Brasileira na Copa
Fora de Campo17/05/2026
- Copa do Mundo
Enquete Lance!: faça sua convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Copa do Mundo16/05/2026
- Seleção Brasileira
Convocação da Seleção Brasileira atrai jornalistas do mundo todo
Seleção Brasileira15/05/2026
A transmissão contará com entradas ao vivo, diretamente do palco da convocação, com Lucas Borges e João Lidington, além de reportagens especiais de João Vidal e Thales Teixeira trazendo o clima da expectativa para o anúncio da lista final do Brasil para o Mundial.
➡️️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio.
➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026
A cobertura também vai debater um dos grandes temas que movimentam o torcedor brasileiro: Neymar vai ou não estar na lista da Copa do Mundo de 2026?
O time de setoristas do Lance! acompanha todos os bastidores da Seleção Brasileira com Márcio Dolzan, Márcio Iannacca, Fernanda Gondim e Lucas Bayer, analisando escolhas, surpresas, ausências e os impactos da convocação para o futuro da equipe brasileira.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Não perca a cobertura especial da convocação da Seleção Brasileira AO VIVO no Lance!TV, com informação, análise e cobertura, direto do Museu do Amanhã!
Agenda do Brasil na fase de grupos:
Brasil x Marrocos
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 13 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey, EUA
Brasil x Haiti
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA
Brasil x Escócia
⚽ Fase de grupos (Grupo C)
📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias