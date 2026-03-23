Alexander-Arnold fica fora de lista extensa da Inglaterra e pode perder a Copa do Mundo
Tuchel chamou 35 jogadores para amistosos contra Uruguai e Japão
O técnico Thomas Tuchel sequer selecionou o lateral-direito Alexander Arnold, do Real Madrid, para a extensa lista de 35 nomes da Inglaterra nesta Data Fifa. Em entrevista coletiva, o técnico alemão disse que os próximos amistosos serão "a última chance" de os jogadores lutarem por vaga na Copa do Mundo. Com isso, a imprensa local entende que dificilmente o ex-Liverpool estará na convocação final, que deve ser enviada à Fifa até o dia 30 de maio.
A situação do talentoso defensor é tão delicada que foi esquecido mesmo em cenário que seria totalmente favorável à sua convocação. O titular Reece James, do Chelsea, é desfalque por lesão. Kyle Walker, do Milan, dono da posição por anos, recentemente se aposentou do English Team. Assim, os escolhidos foram Tino Livramento (Newcastle), Djed Spence (Tottenham), que tem atuado como lateral-esquerdo, e Jarell Quansah (Leverkusen), zagueiro de origem. Após corte do último citado, também lesionado, quem herdou a vaga foi Ben White, reserva no Arsenal.
Por mais que a temporada de Alexander-Arnold, sua primeira com a camisa do Real Madrid, tenha começado complicada, com sequência de lesões que o tirou de 21 jogos, o atual momento é bom. O inglês está disponível desde o início de fevereiro e foi titular nos compromissos mais importantes, como os confrontos de ida e volta da Champions League contra Benfica e Manchester City.
Mesmo em seus melhores momentos pelo Liverpool, Trent nunca gozou de tanto prestígio na seleção inglesa. O lateral foi convocado para as últimas duas edições da Copa do Mundo, de 2018 e 2022, mas só disputou um jogo em cada uma, preterido por Kyle Walker e Kieran Trippier. Ao todo, soma 34 partidas pela equipe do seu país.
De olho na Copa do Mundo, Inglaterra disputa amistosos
- vs Uruguai - sexta-feira (27), às 16h45 (de Brasília), no Wembley Stadium
- vs Japão - terça-feira (31), às 15h45 (de Brasília), no Wembley Stadium
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Convocação da Inglaterra
Goleiros:
- Dean Henderson
- Jordan Pickford
- James Trafford
- Aaron Ramsdale
- Jason Steele
Defensores:
- Dan Burn
- Marc Guehi
- Lewis Hall
- Ezri Konsa
- Tino Livramento
- Harry Maguire
- Nico O'Reilly
- Jarell Quansah*
- Djed Spence
- John Stones
- Fikayo Tomori
Meio-campistas:
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- James Garner
- Jordan Henderson
- Kobbie Mainoo
- Declan Rice
- Morgan Rogers
- Adam Wharton
Atacantes:
- Jarrod Bowen
- Dominic Calvert-Lewin
- Eberechi Eze*
- Phil Foden
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Noni Madueke
- Cole Palmer
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Dominic Solanke
*Cortados por lesão (Ben White e Harvey Barnes substituíram)
