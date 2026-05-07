Panini encerra acordo com a Fifa e perde direito de produzir álbum da Copa do Mundo

Após quase 60 anos, a Panini deixará de produzir os álbuns da Copa do Mundo da Fifa a partir de 2031. A entidade máxima do futebol mundial chegou a um acordo com a marca concorrente Fanatics, que produzirá as figurinhas e cards colecionáveis físicos e digitais através da Topps, que pertence à marca norte-americana.

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Em comunicado oficial, a Fifa afirmou que a Fanatics garante os direitos exclusivos, assim como a Panini mantinha, mas não detalha por quanto tempo vale o contrato assinado. A empresa italiana fundada em 1961 produz as figurinhas da Copa do Mundo desde 1970 e terá o Mundial de 2030, que será disputado na Espanha, Portugal e Marrocos, como última edição do livro colecionável.

Segundo a entidade, a nova parceria com a Fanatics prevê a distribuição gratuita de US$ 150 milhões (R$ 737 milhões) em figurinhas e cards em diversas partes do mundo ao longo da parceria. Uma novidade projetada pela Fifa com a empresa é a adição de patches de camisas de jogadores, que serão inseridos em cards colecionáveis com o início da parceria.

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Gianni Infantino, presidente da Fifa, destacou a importância do novo acordo para ampliar as ações de inovação da entidade nesse mercado e afirma que a Fifa busca globalizar o engajamento dos fãs de futebol e alavancar suas receitas comerciais com a parceria com a Fanatics.

- Em todo o cenário esportivo, vemos que a Fanatics está impulsionando uma inovação massiva em colecionáveis que proporciona aos fãs uma nova e significativa maneira de se envolverem com seus times e jogadores favoritos. Portanto, do ponto de vista da Fifa , podemos globalizar esse engajamento dos fãs precisamente graças ao nosso portfólio global de torneios. E isso fornece outro fluxo de receita comercial importante que canalizamos de volta, como sempre, para o jogo, para o futebol - explicou Infantino.

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O CEO da Fanatics Collectibles, Mike Mahan, vê o acordo com a entidade máxima do futebol global como uma oportunidade de expansão de marca e aproximação com os fãs. A empresa norte-americana tem aumentado o leque de parcerias com entidades de peso do futebol internacional e se tornado mais presente no mercado da modalidade.

- Estamos incrivelmente entusiasmados em fazer parceria com a Fifa para entregar produtos verdadeiramente inovadores que aproximam fãs e colecionadores de seus jogadores favoritos nas maiores competições. Por meio de nossas ofertas de ponta, esperamos ajudar a expandir tanto o hobby quanto o jogo global como um todo - disse o CEO da Fanatics.

Atualmente, a Fanatics é responsável pelos álbuns de figurinhas da Champions League e Eurocopa até 2028. A empresa também venceu a concorrência da Panini e substituiu a empresa italiana em um acordo com a Uefa. A MLS, liga dos EUA de futebol, também está entre as competições de futebol que têm figurinhas e cards produzidos pela Topps. Fora do futebol, a marca norte-americana é responsável por cards da Fórmula 1, MLB (liga dos EUA de beisebol) e garantiu o retorno das licenças exclusivas da NFL.